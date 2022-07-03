Наталья Комарова дала старт международным соревнованиям по гребле на обласах

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Глава региона Наталья Комарова накануне приняла участие в торжественной церемонии открытия международных соревнований на кубок губернатора Югры по гребле на обласах.
Напомним, что гонки проводятся в автономном округе с 2001 года. С 2015 года мероприятие проходит в рамках традиционного праздника ханты и манси - поклонение водному духу Вит Хону.
В 2021 и 2020 годах кубок губернатора по гребле на обласах был отменен в связи с пандемийными ограничениями. В этом году участие в гонках в составе 19 команд принимают 165 спортсменов из 9 муниципальных образований Югры и 2 зарубежных стран - Сербии и Замбии.
Старт соревнованиям дала губернатор Югры Наталья Комарова. В приветствии глава региона подчеркнула значимость спортивного события. «Мы скучали по гонкам и рады встрече, - обратилась к участникам состязаний глава региона. - Хочу вспомнить историю Татьяны Букановой из Кондинского района. Она мечтала об обласе, чтобы передать свои умения землякам, и говорила: «Это мое, я этим живу». Теперь у нее есть облас, она выступает сегодня. Это пример того, как нужно жить. Спасибо, Татьяна, за ваше увлечение и умение добиваться цели».
Приветствуя участников соревнований, губернатор Югры особо отметила иностранных спортсменов. «Мы очень рады вам и воспринимаем вас как амбассадоров, послов доброй воли югорчан по всему миру».
«Я впервые участвовал в гонках на обласах, - сказал сербский спортсмен Игнат Пап, - занимаюсь водным поло, греблей на каноэ и каяке. Спасибо Югре за теплый прием и опыт участия в национальных соревнованиях».
«Море адреналина, уникальная природа, чистый воздух, улыбки на лицах людей – большое спасибо организаторам соревнований за этот замечательный праздник!» - поделилась впечатлениями участница из Замбии Мервис Фири.
По итогам первого дня кубка Наталья Комарова вручила награды победителям масс-старта и интернациональных гонок, в которых иностранные участники выступали в парах с югорскими спортсменами. Победителями в масс-старте на 500 метров стали Виталий Русскин и Антонина Кандерова. Оба спортсмена из Сургутского района.
В интернациональной гонке первое место заняли Игнат Пап из Сербии и Юрий Покачев из Сургутского района.
Соревнования продлятся до 5 июля. Кроме соревновательной части, в программу праздника вошли культурно-массовые мероприятия: выступления национальных творческих коллективов, мастер-классы, игры и забавы народов ханты и манси. Гости мероприятия смогут познакомиться с традиционной кухней финно-угорских народов, организована торговля национальной продукцией.