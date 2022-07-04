Хантымансиец – в числе победителей проекта по сбору молодежных идей «Лига будущего»

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Хантымансиец – в числе победителей проекта по сбору молодежных идей «Лига будущего»

В Москве состоялась презентация пяти лучших проектов «Лиги будущего» из Югры. Благодарственные письма, дипломы победителей и памятные призы участникам вручила губернатор Югры Наталья Комарова.

Всего к экспертной оценке было допущено 8068 идей со всей России. 496 из них предложили югорчане.

Так, хантымансиец Павел Жданов предложил создать в окружной столице специализированную инклюзивную спортивную площадку, оборудованную необходимым инвентарем и тренажерами, на которой могли бы заниматься спортом дети с инвалидностью.

«Это очень правильное решение, - отметила Наталья Комарова. – Важно, что Павел сумел передать в своем проекте практическую направленность, показал возможности реализации идеи. Особенно важен компонент инклюзии, на который необходимо ориентироваться в реализации любых проектов. Все условия, создаваемые органами власти, должны быть одинаково удобны для людей разных возрастов и возможностей здоровья.

Напомним, проект «Лига будущего» стартовал в регионах России в марте 2022 года. Инициатором масштабного марафона выступило Федеральное агентство по делам молодёжи. Участие могли принять молодые люди в возрасте 14-35 лет. Школьники, студенты, представители работающей молодёжи предлагали своё видение развития городов, регионов и даже страны.

admhmansy.ru

Пнд, 04/07/2022 - 09:04

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