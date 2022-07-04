В журнале «Здравоохранение России» вышла статья о больнице Ханты-Мансийска

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В очередном выпуске информационно-аналитического журнала «Здравоохранение России» на двух страницах вышел материал под названием «Медицинский ковчег Югры». «Высокотехнологичное оборудование, новые методы диагностики и лечения, прогрессивные специалисты – вот то, что особо отличает БУ «Окружная клиническая больница» города Ханты-Мансийска», - пишут журналисты федерального издания.
Надо отметить, что это авторитетное издание, издается с 2012 года. Единственный журнал в стране для медицинских и фармацевтических работников, выпускаемый объемом более 700 полос. Является постоянным партнером и участником крупнейших международных экономических инвестиционных форумов (Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум). Участвует в Российской неделе здравоохранения в Москве. Издание распространяется собственной службой дистрибуции в местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. Доставляется в Минздрав России, министерства здравоохранения субъектов РФ, Правительство РФ, Совет Федерации и Государственную думу РФ.
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