В журнале «Здравоохранение России» вышла статья о больнице Ханты-Мансийска

  • Русский
В журнале «Здравоохранение России» вышла статья о больнице Ханты-Мансийска

В очередном выпуске информационно-аналитического журнала «Здравоохранение России» на двух страницах вышел материал под названием «Медицинский ковчег Югры». «Высокотехнологичное оборудование, новые методы диагностики и лечения, прогрессивные специалисты – вот то, что особо отличает БУ «Окружная клиническая больница» города Ханты-Мансийска», - пишут журналисты федерального издания.

Надо отметить, что это авторитетное издание, издается с 2012 года. Единственный журнал в стране для медицинских и фармацевтических работников, выпускаемый объемом более 700 полос. Является постоянным партнером и участником крупнейших международных экономических инвестиционных форумов (Российский инвестиционный форум, Петербургский международный экономический форум). Участвует в Российской неделе здравоохранения в Москве. Издание распространяется собственной службой дистрибуции в местах проведения медицинских и фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий. Доставляется в Минздрав России, министерства здравоохранения субъектов РФ, Правительство РФ, Совет Федерации и Государственную думу РФ.

 

https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Пнд, 04/07/2022 - 11:11

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.