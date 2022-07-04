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Творческая встреча «Истоминские пятницы» состоялась 25 июня 2022 года в рамках Этнофорума «Мой Шурышкарский». Не глядя на ненастную погоду, она прошла в тёплой атмосфере Центральной районной библиотеки имени Ивана Григорьевича Истомина.
Гость встречи из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Владимир Енов – сказитель народа ханты, член Союза писателей России презентовал участникам творческого клуба свою очередную новую книгу – хантыйское героическое сказание «Два мальчика ростом с пальчик», написанное им на родном и русском языках.
Затем прозвучали стихи на военную тему в авторском прочтении Александра Анатольевича Худалея – «Мой дед», Валентина Даниловна Вакуленко читала стихотворение «О войне». Стихи в исполнении Нины Михайловны Егерь «Малая родина: Киеват» были услышаны нами от их автора. Особо оценили творчество юных дарований Елизаветы Молчановой и Богданы Варнаковой – учащихся Мужевской средней школы.
Кульминацией вечера стало стихотворение, посвящённое нашему любимому району «Шурышкарский район», его автор Александр Худалей.
«Земля талантов» – так называлась книжно-иллюстрированная выставка, где были представлены книги известных писателей Шурышкарского района.
Всех объединила литература и любовь к слову! Стихи и проза на русском, хантыйском и коми-зырянском языках – это удивительный мир творчества самобытных авторов нашего района.
– Друзья, мы призываем сделать творческий клуб «Истомия» позитивным и ярким, выражаем огромную благодарность участникам этого литературного вечера: Владимиру Енову, Валентине Вакуленко, Елизавете Молчановой, Богдане Варнаковой, Екатерине Дитц, Нине Егерь, Галине Артанзеевой и Александру Худалею! Спасибо всем и до следующих новых встреч!
Марина Александровна Рочева – специалист Центральной районной библиотеки им. И.Г. Истомина, с. Мужи, Шурышкарский район, ЯНАО