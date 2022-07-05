Летняя кампания Окружного Дома народного творчества в июле

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Окружной Дом народного творчества (г. Ханты-Мансийск) знает как весело и интересно провести летний отдых для школьников лагерей дневного пребывания!
К вашему посещению предлагается:
Интеллектуальная игра "Морское путешествие"
Гостям мероприятия будет предложено отправиться в путешествие на остров! Командир, морское судно, штурман и команды участников — вот что позволит весело, познавательно и интересно пройти все испытания путешествия!
В ходе интеллектуальной игры для ребят будет организована викторина на проверку знаний о подводном мире и его обитателях. Ребята поборются за звание лучшего знатока морского мира.
После игры будет организован мастер-класс «Акула».
Материалы для мастер-класса предоставляются.
Стоимость: 150 рублей с человека
Обзорно-познавательная программа "Телепортация во времени" с мастер-классом "Оберег"
Из современного мира ребята переместятся в прошлое и познакомятся с традиционным жилищем казаков, где увидят оригинальные предметы быта и русскую печь.
Программа включает в себя мастер-класс «Оберег»
Приглашаем детей и родителей совместно провести досуг.
Стоимость: 350 рублей с двух человек (взрослый и ребенок)
Интерактивное путешествие "Тропами Шамана"
Специально для гостей мероприятия подготовлена программа, в ходе которых дети побывают с экскурсией в центре культуры обско-угорских народов, смогут познакомиться с укладом и бытом ханты и манси в центре, узнают об орнаментальном искусстве и значении орнаментов. Потому что именно в орнаменте находит отражение мировосприятие народа, основные концепты мироустройства.
Для гостей мероприятия будет возможность услышать вживую традиционные наигрыши. Программа будет продолжена мастер-классом «Амулет» из дерева с нанесением традиционного орнамента.
Стоимость: 150 рублей с человека
Принимаем коллективные заявки от 15 человек.
Наш адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 10.
Подробнее о мероприятиях и запись по телефону: 8(3467) 32-15-62.
АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»
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