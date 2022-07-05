За три месяца в Югре 900 человек подали заявки на включение в реестр коренных народов

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Более 900 югорчан с апреля по июнь подали заявки на включение в единый реестр коренных малочисленных народов России через МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Всего многофункциональные центра приняли 619 заявлений для включения в список 905 югорчан.
Наибольшее количество заявлений пришло в филиалы АУ «МФЦ Югры» в Ханты-Мансийске — 117 на включение в реестр 195 югорчан, в Белоярском районе — 83 на включение в реестр 102 человек и в Березовском районе — 68 (о включении в список 102 югорчан).
Напомним, что МФЦ Югры одним из первых в стране с апреля 2021 года организовал предоставление данной услуги. Всего за год с помощью учреждения подано более 12 000 заявлений для включения в реестр более 18 000 югорчан.
Отметим, гражданам, сведения о которых учтены в реестре, не потребуется многократно подтверждать свою национальную принадлежность для подачи документов на получение мер поддержки.
Сейчас это самый доступный и удобный способ получения услуги и занимает не более 15 минут. Данные реестра будут использовать органы госвласти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер господдержки.
Получить услугу можно при личном посещении офисов МФЦ, предварительно записавшись через официальный интернет-портал МФЦ Югры.