Признание земляков

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На Этнофоруме «Мой Шурышкарский», который проходил с 25 по 26 июня 2022 года в селе Мужи Шурышкарского района во время семинара «Диалог культур» первое слово для выступления было предоставлено Владимиру Енову – сказителю народа ханты, члену Союза писателей России из города Ханты-Мансийска ХМАО – Югры.
Владимир Егорович презентовал участникам и гостям Этнофорума свою новую книгу – хантыйское героическое сказание «Два мальчика ростом с пальчик», изданную на родном и русском языках.
В нём говорится, как два брата-близнеца сражаются с девятью лесными великанами за право жить на родной земле и за честь своей старшей сестры:
– Два брата лишь ночку одну отдохнули,
К их берегу менквы и третьи прильнули.
В блестящих доспехах на землю ступили,
И в битву последнюю братья вступили…
Произведения сказителя, хорошо владеющего двумя диалектами хантыйского языка, на его малой родине и в Ямало-Ненецком автономном округе в целом изучается в школах, средних специальных учебных заведениях, востребовано оно и коренным населением.
Автор умело и достойно презентует своё творчество. На Этнофоруме Владимир Енов был награждён Почётной грамотой Главы Шурышкарского района «За личный вклад в развитие этнического образования, сохранение и развитие культуры, традиций и языка коренных малочисленных народов Севера, активную общественную деятельность».
Земляки по праву гордятся ярким представителем Священной Обской земли, который старается многое делать для развития и процветания языка и культуры хантов. Сотрудники национальной редакции Ямала желают Владимиру Егоровичу успехов в журналистском и литературном творчестве!
Мы, сотрудники окружной Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», присоединяемся к их поздравлениям, желаем Владимиру Енову крепкого здоровья, творческих успехов во благо Югры, Ямала и России!
Оксана Албина