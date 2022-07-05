Признание земляков

  • Русский
Признание земляков

На Этнофоруме «Мой Шурышкарский», который проходил с 25 по 26 июня 2022 года в селе Мужи Шурышкарского района во время семинара «Диалог культур» первое слово для выступления было предоставлено Владимиру Енову – сказителю народа ханты, члену Союза писателей России из города Ханты-Мансийска ХМАО – Югры.

Владимир Егорович презентовал участникам и гостям Этнофорума свою новую книгу – хантыйское героическое сказание «Два мальчика ростом с пальчик», изданную на родном и русском языках.

В нём говорится, как два брата-близнеца сражаются с девятью лесными великанами за право жить на родной земле и за честь своей старшей сестры:

– Два брата лишь ночку одну отдохнули,

К их берегу менквы и третьи прильнули.

В блестящих доспехах на землю ступили,

И в битву последнюю братья вступили…

Произведения сказителя, хорошо владеющего двумя диалектами хантыйского языка, на его малой родине и в Ямало-Ненецком автономном округе в целом изучается в школах, средних специальных учебных заведениях, востребовано оно и коренным населением.

Автор умело и достойно презентует своё творчество. На Этнофоруме Владимир Енов был награждён Почётной грамотой Главы Шурышкарского района «За личный вклад в развитие этнического образования, сохранение и развитие культуры, традиций и языка коренных малочисленных народов Севера, активную общественную деятельность».

Земляки по праву гордятся ярким представителем Священной Обской земли, который старается многое делать для развития и процветания языка и культуры хантов. Сотрудники национальной редакции Ямала желают Владимиру Егоровичу успехов в журналистском и литературном творчестве!

Мы, сотрудники окружной Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», присоединяемся к их поздравлениям, желаем Владимиру Енову крепкого здоровья, творческих успехов во благо Югры, Ямала и России!

Оксана Албина

Втр, 05/07/2022 - 09:59

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.