Коллектив клиники Ханты-Мансийска получил Благодарственное письмо от компании «ДНК-Технология»

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Коллектив клиники Ханты-Мансийска получил Благодарственное письмо от компании «ДНК-Технология»

«Высокий профессионализм, активные коммуникации и прочность партнерских отношений определяют тренд нашего с вами развития. Пусть будет больше интересных решений и совместных проектов». Под высокой оценкой коллективу и желанием о дальнейшем сотрудничестве подписался генеральный директор компании Владимир Колин.

Надо сказать, что «ДНК-Технология» была создана в 1993 году и объединила опыт ведущих сотрудников ГНЦ «Института физики высоких энергий» и ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. Компания является единственным отечественным производителем полного технологического цикла – от научных разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР в реальном времени.

Качество продукции на уровне мировых аналогов подтверждено международными сертификатами, что позволяет компании успешно конкурировать в России и за рубежом, имея партнеров в 46 странах мира. Компания является разработчиком уникальной, не имеющей аналогов на российском рынке, технологии для генодиагностики предрасположенности к развитию ряда заболеваний, которые приводят к полиорганной патологии, онкологическим заболеваниям, нарушениям метаболических процессов, нарушениям со стороны иммунной системы, и выявления наследственных заболеваний.

 

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Втр, 05/07/2022 - 14:02

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