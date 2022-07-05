Коллектив клиники Ханты-Мансийска получил Благодарственное письмо от компании «ДНК-Технология»

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«Высокий профессионализм, активные коммуникации и прочность партнерских отношений определяют тренд нашего с вами развития. Пусть будет больше интересных решений и совместных проектов». Под высокой оценкой коллективу и желанием о дальнейшем сотрудничестве подписался генеральный директор компании Владимир Колин.
Надо сказать, что «ДНК-Технология» была создана в 1993 году и объединила опыт ведущих сотрудников ГНЦ «Института физики высоких энергий» и ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. Компания является единственным отечественным производителем полного технологического цикла – от научных разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР в реальном времени.
Качество продукции на уровне мировых аналогов подтверждено международными сертификатами, что позволяет компании успешно конкурировать в России и за рубежом, имея партнеров в 46 странах мира. Компания является разработчиком уникальной, не имеющей аналогов на российском рынке, технологии для генодиагностики предрасположенности к развитию ряда заболеваний, которые приводят к полиорганной патологии, онкологическим заболеваниям, нарушениям метаболических процессов, нарушениям со стороны иммунной системы, и выявления наследственных заболеваний.
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