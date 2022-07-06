Мы ищем таланты!

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Мы ищем таланты!

30 августа 2022 года в Окружном Доме народного творчества состоится Открытие Школы креативных индустрий.

Окружной Дом народного творчества приглашает Вас стать участниками креативного коммьюнити, представив своё мастерство.

Мы ищем дизайнеров, художников, музыкантов и не только! Вы можете заниматься кастомизацией одежды, рисовать граффити, исполнять авторские песни...

На открытии с вашим участием будут организованы творческие площадки разных направлений и жанров, мастер-классы, творческие выступления студий дизайна, этно-музыкантов и др.

Оставляйте заявку на участие по ссылке, и мы обязательно с вами свяжемся: https://forms.gle/UPCX1ZogvhBqv32L8

Ранее о школе мы рассказывали в посте: https://vk.com/odntugra86?w=wall-139501369_3733.

АУ ХМАО - Югры «Окружной Дом народного творчества»

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Ср, 06/07/2022 - 11:48

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