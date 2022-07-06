Вернулись из Мариуполя в родную Югру

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Вернулись из Мариуполя в родную Югру

Два врача детской больницы Нижневартовска стали добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса. Врач детский-хирург Вадим Айкин и врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Манцева - две недели провели в палаточном городке, где оказывали помощь жителям Мариуполя. Вадим Сергеевич рассказывает, что поехать добровольцем захотел сразу, как только понял, что помощь медицинского работника может быть востребованной, то есть еще в феврале. Но у врачей такая возможность появилась ближе к лету. Специалисты взяли дни отпуска «без сохранения заработной платы» и отправились в составе Гуманитарного добровольческого корпуса в Мариуполь.

Времени собираться с мыслями не было, рассказывает о поездке Вадим Айкин. В первый же день после приезда приступили к работе. Принимали и детей, и взрослых. Приём вели в специально установленной палатке. В день количество пациентов доходило до ста человек. Всего за время командировки медицинскую помощь наших специалистов получили почти тысяча человек. «Причины обращений были самые разные – от необходимости измерить давление до перевязок после осколочных ранений. Но на фоне разнообразных вопросов по здоровью, самой актуальной оставалась психологическая помощь и поддержка, именно на это уходили основные силы», - рассказывает он о работе.

Специалисты также приобрели опыт проведения небольших оперативных вмешательств в полевых условиях, давали консультации, помогали распространять гуманитарную помощь. Работали и жили врачи в условиях палаточного городка, спали на раскладушках в спальных мешках. О своих впечатлениях врачи много не рассказывают, рекомендуют лишь тем, кто соберется вслед за ними, взять запасную теплую одежду – днем в Мариуполе погода жаркая, а ночами при этом очень холодно.

Врачи подтверждают, что помощь медиков в Мариуполе крайне востребована, потребность в добровольцах в палаточном городке высокая. Как и в гуманитарной помощи – медикаменты, перевязочный материал, средства гигиены, продукты питания по-прежнему необходимы в Донецкой народной республике.

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Ср, 06/07/2022 - 11:52

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