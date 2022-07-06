6 июля - Всемирный день кардиолога

  • Русский
6 июля - Всемирный день кардиолога

В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска работают 19 кардиологов, из них с высшей квалификационной категорией – 6. В поликлинике, кардиохирургии, отделении кардиологии врачи спасают жизни людей, заставляя их сердца работать слаженно, четко и ритмично. Врачи-кардиологи занимаются изучением, диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году!

Кардиолог – это ответственная медицинская профессия. Врачи готовы к ненормированному графику работы и ночным дежурствам, умеют сочувствовать, успокаивать, убеждать. Работа кардиолога, как и другого врача, требует умения быстро реагировать на ситуацию, системно мыслить. Врачу необходимо иметь запас терпения и быть внимательным даже к мелочам.

Сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными заболеваниями в мире. Они ежегодно уносят более 17 миллионов человеческих жизней. В России болезни сердца и сосудов занимают лидирующее первое место среди социально значимых заболеваний, более 23 миллионов человек страдают этими болезнями.

https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:

VK https://vk.com/dzhmao

Телеграм https://t.me/dzhmao

OK https://ok.ru/group/55281409327214

Ср, 06/07/2022 - 11:54

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.