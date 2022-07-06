6 июля - Всемирный день кардиолога

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В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска работают 19 кардиологов, из них с высшей квалификационной категорией – 6. В поликлинике, кардиохирургии, отделении кардиологии врачи спасают жизни людей, заставляя их сердца работать слаженно, четко и ритмично. Врачи-кардиологи занимаются изучением, диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, 365 дней в году!
Кардиолог – это ответственная медицинская профессия. Врачи готовы к ненормированному графику работы и ночным дежурствам, умеют сочувствовать, успокаивать, убеждать. Работа кардиолога, как и другого врача, требует умения быстро реагировать на ситуацию, системно мыслить. Врачу необходимо иметь запас терпения и быть внимательным даже к мелочам.
Сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными заболеваниями в мире. Они ежегодно уносят более 17 миллионов человеческих жизней. В России болезни сердца и сосудов занимают лидирующее первое место среди социально значимых заболеваний, более 23 миллионов человек страдают этими болезнями.
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