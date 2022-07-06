Росгвардия проводит мероприятия, посвященные Дню образования подразделений правового обеспечения в Югре

- Русский
Представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят мероприятия, посвященные Дню образования подразделений правового обеспечения ведомства. Профессиональный праздник отмечается в ведомстве ежегодно 5 июля, уже в 39-й раз.
Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков, обращаясь к личному составу правовых подразделений тероргана отметил, что «основные усилия специалистов юридической службы войск направлены на совершенствование законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, а также вневедомственной охраны. При этом
одним из важных направлений нормотворческой деятельности в Росгвардии
является регулирование вопросов социальной защиты военнослужащих и
сотрудников ведомства, членов их семей, а также воспитание правовой грамотности среди молодых специалистов и подрастающего поколения».
А накануне профессионального праздника в Ханты-Мансийске представители правового подразделения провели для школьников урок о правовой грамотности. Офицер территориального управления ведомства подполковник полиции Александр Пяткин рассказал детям муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», как важно знать свои права и обязанности.
Мероприятие для подростков было наполнено полезной юридической информацией, кроме этого, молодые люди узнали о поступлении в вузы Росгвардии и об условиях приема на службу.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре