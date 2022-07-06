Росгвардия проводит мероприятия, посвященные Дню образования подразделений правового обеспечения в Югре

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Росгвардия проводит мероприятия, посвященные Дню образования подразделений правового обеспечения в Югре

Представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре проводят мероприятия, посвященные Дню образования подразделений правового обеспечения ведомства. Профессиональный праздник отмечается в ведомстве ежегодно 5 июля, уже в 39-й раз. 

Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков, обращаясь к личному составу правовых подразделений  тероргана  отметил, что «основные усилия специалистов юридической службы войск направлены на совершенствование законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, а также вневедомственной охраны. При этом
одним из важных направлений нормотворческой деятельности в Росгвардии
является регулирование вопросов социальной защиты военнослужащих и
сотрудников ведомства, членов их семей, а также воспитание правовой грамотности среди молодых специалистов и подрастающего поколения».
А накануне  профессионального праздника  в Ханты-Мансийске представители  правового подразделения   провели для школьников урок о правовой грамотности.  Офицер территориального управления ведомства подполковник полиции Александр Пяткин  рассказал детям муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», как важно знать свои права и обязанности.

Мероприятие для подростков было наполнено полезной юридической информацией, кроме этого, молодые люди узнали о поступлении  в вузы Росгвардии и об условиях приема на службу.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Ср, 06/07/2022 - 11:59

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