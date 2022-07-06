Борис Хохряков поздравил с 50-летием Сургутский музыкальный колледж

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Борис Хохряков поздравил с 50-летием Сургутский музыкальный колледж

Педагогов, студентов и их родителей с этой датой от себя лично и депутатов Думы Югры поздравил Председатель регионального парламента Борис Хохряков.

«Ваше учреждение, созданное в 1972 году на территории Среднего Приобья, стало пионером в деле профессиональной подготовки специалистов сферы культуры и искусства. Его роль среди образовательных заведений Сургута всегда была особой: оно давало возможность музыкальному таланту взрасти, развиться, обрести силу. За эти годы из-под крыла учебного заведения взлетели сотни специалистов, лучшие из которых вошли в элиту музыкальной культуры региона, стали артистами, педагогами, концертмейстерами, организаторами музыкально-просветительской деятельности», – рассказал Борис Сергеевич.

Он также отметил, что Сургутский музыкальный колледж – это очаг, питающий своей энергией знаний и мастерства профессиональную сферу культуры и искусства города, района, Югры. В этом, несомненно, огромная заслуга влюбленных в свое дело педагогов – подвижников, энтузиастов, новаторов, которые вкладывают свои старания и частицу души в учеников, обучая их искусству музыки.

«Атмосферой творчества пропитан каждый уголок образовательного заведения, а его потенциал настолько велик, что не приходится сомневаться – он воспитает еще не одно поколение музыкантов, подарит путевку в жизнь или поможет творчески реализоваться тем, кто выберет иную профессию», – подчеркнул спикер окружной Думы.

Борис Хохряков пожелал студентам и преподавателям успешной реализации намеченных планов, ярких творческих побед, эмоционального подъема, здоровья и благополучия: «Пусть Сургутский музыкальный колледж движется к новым берегам, новым просторам, новым высотам профессионального мастерства!».

Сургутский музыкальный колледж, тогда у него был статус училища, создан на основании Приказа Министерства культуры РСФСР в июле 1972 года. А уже 1 сентября началось обучение первых студентов.

Учреждение не раз меняло статус и форму собственности. Но неизменным было высокое качество образования и традиции, заложенные много лет назад.

Воспитанники колледжа – победители региональных, российских, международных конкурсов. Учреждение входит в официальный список «100 лучших профессиональных образовательных организаций Российской Федерации». Учреждение получало гранты Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2002 году на базе учреждения проведен первый Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория», за организацию которого удостоилось диплома лауреата премии «Событие».

Сургутский музыкальный колледж по результатам экспертизы, проведенной научно-исследовательской организацией «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП», стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации – 2019» за высокое качество образовательных услуг и награжден дипломом и памятной медалью престижного конкурса.

 

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

Ср, 06/07/2022 - 12:01

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