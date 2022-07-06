Завершился проект «Школа общественной дипломатии»

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1 июля состоялась торжественная церемония закрытия проекта «Коренные малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии», организованного МГИМО совместно с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Федеральным агентством по делам национальностей.
За неделю насыщенной программы в Москве, организованной на базе МГИМО, финалисты «Школы общественной дипломатии» прослушали лекции и приняли участие в мастер-классах от ведущих специалистов Университета, посетили Министерство иностранных дел, Корпорацию развития Дальнего Востока и Арктики, офис АКМНСС и ДВ РФ. Итогом программы стала церемония закрытия и награждения победителей проекта.
В церемонии закрытия и награждения приняли участие проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев, советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Сергей Тимошков, председатель Совета представителей коренных малочисленных народов Красноярского края Григорий Дюкарев.
В начале церемонии с приветственным словом к участникам обратились представители организационного комитета программы. Первым выступил председатель организационного комитета «Школы общественной дипломатии» от МГИМО, проректор С.И. Суровцев. Станислав Игоревич подвел итоги и отметил, что проект продемонстрировала достойные показатели вовлеченности и эффективности. Так, суммарно в конкурсную программу были вовлечены более 240 представителей коренных малочисленных народов из 31 региона России, носители разных языков, специалисты многих профессий. За три этапа реализации проекта участники прошли более 170 академических часов занятий: лекций, мастер-классов, деловых игр, тематических встреч. Станислав Игоревич выразил уверенность, что новый проект «Школы общественной дипломатии», показавший такие результаты в самом начале, продолжит развиваться и совершенствоваться.
Во вступительном слове Григорий Иванович Дюкарев обратил внимание финалистов на уникальное отношение к участникам «Школы общественной дипломатии» и представителям коренных малочисленных народов. Григорий Иванович заявил, что в ходе проекта федеральные и региональные органы власти стремились помочь реализации программы, а МГИМО – лидирующий вуз в стране – охотно поделился своими компетенциями и возможностями.
Далее слово предоставили финалистам, каждый из которых поделился своими впечатлениями, эмоциями и мыслями о «Школе общественной дипломатии». Все участники выразили большую благодарность организаторам за реализацию такого проекта.
Станислав Игоревич Суровцев от имени всех организаторов поблагодарил финалистов за теплые слова. Станислав Игоревич также подчеркнул, что значительную поддержку «Школе общественной дипломатии» оказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, запустивший проект на пресс-конференции в ТАСС вместе с руководителем ФАДН Игорем Бариновым, президентом АКМНСС и ДВ РФ Григорием Ледковым и вице-президентом «Норникеля» Андреем Грачевым. Проректор отметил и значительный вклад в реализацию Школы и.о. начальника Управления по воспитательной работе Хамеда Хасана и проектного менеджера А.Бойко.
Далее были объявлены имена троих победителей конкурсной программы «Школа общественной дипломатии». Ими стали:
- Ольга Нюман – представитель народа вепсы из Санкт-Петербурга;
- Вера Кондратьева – представитель народа ханты из ХМАО-Югры;
- Сергей Вануйто – представитель народа ненцы из ЯНАО.
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Трое победителей получили сертификаты на прохождение обучения по программам MBA, магистратуры или аспирантуры в ведущих вузах России по их выбору.
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Еще 12 финалистов проекта были в свою очередь награждены сертификатами на прохождение курсов дополнительного образования в федеральных и региональных вузах.
Источник: Школа общественной дипломатии КМН России