В Югре появится еще два десятка IT-стойбищ

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В Югре появится еще два десятка IT-стойбищ

Около двадцати IT-стойбищ оборудуют в Ханты-Мансийском автономном округе. Как сообщает ОТРК «Югра» в Нефтеюганском районе смогут подключаться к интернету тридцать представителей коренных народов Севера — одними из первых жители юрт Павловых и Петровых, где сейчас находятся специалисты департамента информационных технологий Югры.

Напомним, проект «IT-стойбище» стартовал в автономном округе три года. Тогда широкополосный спутниковый интернет появился на стойбище Василия Пяка. А сегодня к глобальной сети уже подключили 49 точек.

А в нынешнем году 50 желающих представителей коренных народов Севера доступ к интернету получат половина обратившихся.

Заявки на подключение принимает департамент информационных технологий Югры при выполнении одного обязательного условия — проживание на стойбищах и ведение традиционного хозяйства.

«Интернет бывает очень необходим, так как дети на дистанционном обучении. Вообще это хорошо, не надо выезжать за 60 километров в Салым, чтобы оформить какие-то документы, когда это можно в госуслугах сделать», — говорит Светлана Каюкова, житель Нефтеюганского района.

ugra-news.ru

Ср, 06/07/2022 - 14:27

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