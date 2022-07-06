Губернатор Наталья Комарова объявила о проведении языкового триатлона в Югре

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Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в международной конференции «Всемирная сокровищница родных языков: оберегать и лелеять. Контекст, политика и практика сохранения языков коренных народов».
Форум организован Федеральным агентством по делам национальностей, Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Общественной палатой Российской Федерации и межрегиональным центром библиотечного сотрудничества в рамках проведения в 2022-2032 годах в Российской Федерации международного десятилетия языков коренных народов, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации. Десятилетие языков коренных народов провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году. Россия стала первой страной, приступившей к реализации этой инициативы. В конференции принимают участие представители более чем 50 стран: ученые, общественные деятели, малочисленные коренные народы мира.
Приветствуя участников на торжественном открытии международного форума, губернатор Югры Наталья Комарова отметила значимость задачи по сохранению языкового разнообразия. «Отдельные страны пытаются отменить, запретить русский язык, которому обязаны успехами в своем развитии. Разумеется, русский язык сохранится, никто не позволит посягнуть на русскую нацию, русскую цивилизацию», - подчеркнула глава региона.
Наталья Комарова акцентировала внимание на том, что привлекать внимание необходимо как к проблеме исчезающих языков, так и их равноправия. «Югра – это край равных возможностей с многовековым порядком развития, где у каждого есть право разговаривать, мыслить на родном языке. Развитие языковой политики региона введено в структуру большинства региональных программ в сфере образования, культуры, поддержки гражданских инициатив. В ее основе – диалог, - подчеркнула глава региона. – Для сохранения исчезающих языков важна активная вовлеченность самих носителей».
В числе этих мер в Югре – материальная помощь студентам из числа коренных народов Севера, надбавка 25 % к заработной плате педагогов за изучение и исследование родных языков, премия победителям и призерам конкурса на звание лучшего педагога в сфере сохранения родного языка «Оберегаемое слово предков», финансовая поддержка СМИ на родных языках.
В докладе на конференции глава региона подробно остановилась на действующих в Югре региональных практиках.
В автономном округе действует более 700 нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы жизнедеятельности коренных народов. Каждый из этих документов принимался с учетом мнения людей либо по их инициативе.
«Для того, чтобы язык оставался живым, он должен быть востребован», – обозначила Наталья Комарова. - Поэтому в регионе большое внимание уделяется созданию условий для изучения родных языков коренных народов в образовательных организациях. С этой целью проводятся конкурсы и акции. В новом учебном году планируем дать старт соревнованию среди югорчан «Языковой триатлон» на знание хантыйского, мансийского и ненецкого языков», - проинформировала глава региона.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин подчеркнул, что уже много лет приезжает в Югру для участия в международных мероприятиях, в том числе связанных с сохранением и развитием языков коренных народов. «В автономном округе создана одна из самых системных и осмысленных политик по взаимодействию с коренными малочисленными народами Севера. Это отражено в том числе на законодательном уровне. Есть гарантии в законодательстве, налажен равный диалог между властью и институтами гражданского общества», - отметил Владимир Зорин.
«Мы активно используем цифровые технологии. Спасибо председателю Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Дороти Гордон: она обратила внимание на наше активное участие в этом проекте», - акцентировала Наталья Комарова. – С 2014 года у нас созданы и постоянно обновляются электронные ресурсы изучения родных языков коренных народов: электронная библиотека, электронный депозитарий. Эти инструменты обеспечивают массовый доступ пользователей к нематериальному культурному наследию ханты, манси и лесных ненцев».
Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что впервые приехал в Югру в 1993 году, когда в автономном округе проходил один из первых международных форумов малочисленных народов Севера.
«За это время работа в данном направлении многократно возросла. Глава региона Наталья Комарова уделяет огромное внимание культуре народов, живущих в Югре. Это не только ханты, манси, русские, но и народы Кавказа. Понимание того, что многообразие дает силу, а не создает проблемы, - очень важно. И оно есть у руководства округа»,- подчеркнул Михаил Швыдкой.
Напомним, что в Югре сегодня проживают более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера: ханты, манси, ненцы. Около 5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни на 475 территориях традиционного природопользования.