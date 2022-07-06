Мост государственного значения. В Югре дан старт строительству второго мостового перехода через реку Обь

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В Сургуте сегодня дан старт масштабному инфраструктурному проекту – строительству второго мостового перехода через реку Обь в районе города Сургута.
Действующий мост через Обь в Сургутском районе (он носит имя своего создателя Валентина Солохина) является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитой Югры с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Загруженность этого моста превышает нормативные расчёты более чем в три раза (16 000 автомобилей в сутки при плановых показателях в 5 000). При этом на протяжении 3 000 километров водного пути отсутствуют альтернативные мостовые переходы.
Новый мост, первые конструктивы которого были установлены сегодня в ходе торжественной церемонии, позволит перераспределить транспортные потоки, создать альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств. Он возьмёт на себя основную транспортную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров («Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск»), которые являются значимыми звеньями направлений Арктика — Азия и Северного широтного коридора.
Ввод моста в строй гарантирует стабильность функционирования топливно-энергетического комплекса страны, будет способствовать развитию территории Арктики и прилегающих опорных зон развития. В силу значимости данного инфраструктурного объекта строительство второго мостового перехода в Югре поддержано Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Правительством РФ в ответ на обращения Натальи Комаровой в адрес главы государства и правительства.
«Проект имеет общегосударственное, стратегически важное значение для обеспечения транспортной связи крупнейших в мире районов по добыче углеводородного сырья с регионами России, другими странами, — отметил полномочный представитель Президента РФ в УРФО Владимир Якушев на торжественной церемонии старта строительства. — Уверен, что обязательства, которые взяли на себя сегодня Правительство Югры и генеральный подрядчик “Мосстрой-11” им по силам. Компания имеет большой опыт строительства, в том числе объектов сочинской Олимпиады в горной местности, а руководство региона реализовало не один крупномасштабный проект».
По словам Владимира Якушева, строительство такого масштабного инфраструктурного объекта — это мощный рывок по привлечению инвестиций и увеличению занятости: на пике строительства здесь будет работать до 10 000 человек.
«Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ — базис экономики России. Отдельное спасибо за старт проекта губернатору Югры Наталье Комаровой. Серьезное дело мы начинаем в непростых условиях, но уверен, что справимся: вовремя построим и сдадим необходимый сегодня региону и стране объект», — подчеркнул полпред.
Наталья Комарова поблагодарила Владимира Якушева за поддержку при продвижении проекта на федеральном уровне.
«Второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута имеет общегосударственное значение, — обозначила глава региона. — Я абсолютно уверена в профессионализме команды, которая взялась за эту работу. АО “Мостострой-11”, АО “Автодорстрой”, ООО СК “ЮВиС”, АО “Ханты-Мансийскдорстрой” — это те компании, которые никогда не подводили заказчика, всегда выполняли работу в соответствии с проектно-сметной документацией. У народа ханты есть такая пословица: “Светлое слово станет мостом в завтра”. Дорогие друзья, это ваше светлое слово. И, следовательно, мы все вместе уверены в завтрашнем дне».
Проектом предусмотрено строительство новой четырехполосной автомобильной дороги протяженностью более 45 км, в состав которой входит уникальный мост через реку Обь длиной 1,758 км, ещё четыре моста и три путепровода, транспортные развязки на пересечении с автомобильной дороги «Нефтеюганск — Сургут» и Восточной объездной Сургута. В рамках контракта также будет выполнено устройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений, проведение инженерных коммуникаций и установка шумозащитных экранов. Строителям предстоит уложить более 55 000 кубических метров монолитного бетона и смонтировать 25 000 тонн металлоконструкций пролетных строений.
Расчётная пропускная способность моста — до 13 000 автомобилей в сутки. Общая стоимость объекта составит 60,9 млрд рублей, объект строится на условиях софинансирования — на средства окружного и федерального бюджетов.
«Ключевой момент — это принятие 20 июня Правительством Российской Федерации решения об участии в реализации значимого для страны инфраструктурного проекта, что позволило начать строительство моста в опережающие сроки, минимизировать инфляционное удорожание. Мы продолжим работу с Правительством Российской Федерации по обеспечению опережающего финансирования проекта», — обозначила Наталья Комарова.
Подрядчиком строительства по итогам конкурса выступает компания «Мостострой-11», которая выполняла работы по строительству первого мостового перехода через Обь (введён в строй в 2000 году). Согласно срокам, указанным в контракте, завершить строительство должны через 42 месяца.
По словам генерального директора «Мостостроя-11» Николая Руссу, окончание строительства по контракту запланировано в 2026 году, но движение по мосту планируется открыть уже в конце 2025 года.
«Этот мост станет для автономного округа самым крупным транспортным инфраструктурным объектом. Его значение трудно переоценить как для Сургута, так и для всего региона и России, — отметил руководитель подрядной организации. – В строительстве объекта будет задействована большая команда. Здесь будут работать все крупнейшие дорожно-строительные предприятия Югры, а также проектировщики, субподрядные организации, строительный контроль. Перед нами стоит огромная ответственность построить мост хорошего качества и в срок».