В Октябрьском районе продолжается строительство новой врачебной амбулатории

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Строительство и модернизация объектов здравоохранения — одно из ключевых направлений федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Цель - обеспечение качественной и доступной медицинской помощью жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий.
Амбулатория - одноэтажное здание общей площадью помещений 170 кв. метров рассчитано на прием 24 пациентов в смену. Также в ней предусмотрены кабинеты врача общей практики, стоматолога, смотровой, прививочный и процедурный кабинет.
На сегодняшний день подрядчик завершил работы по монтажу каркаса модульного здания, далее по плану устройство кровли и внутренних перегородок, затем установка окон и дверей в здании и отделка внутренних помещений. Как отметил главный врач Октябрьской районной больницы Александр Аленин, новую амбулаторию строят с соблюдением всех нормативов и в соответствии со стандартами оснащения.
После ввода в эксплуатацию в ней будут получать медицинскую помощь 1598 человек, из которых 354 – дети.
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