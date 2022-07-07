Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с жителями Сургута

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Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с жителями Сургута

Губернатор Югры Наталья Комарова проведёт онлайн-встречу с жителями города Сургута. Прямой эфир пройдет 8 июля в 12:00 на персональных страницах главы региона: https://vk.com/nv_komarovahttps://t.me/komarova_ugrahttps://ok.ru/nv.komarova и официальном ресурсе Югры - https://vk.com/shtabugra.

Модераторами встречи выступят председатель комитета по социальному развитию молодежного парламента при Думе Югры Дмитрий Енин, психолог, фотограф и блогер Кристина Эйхман, молодёжный активист «Городских тепловых сетей» Татьяна Скородумова, блогер, общественный деятель Александра Важенина.

Свои вопросы и предложения можно оставить в комментариях к соответствующим постам на страницах социальных сетей Натальи Комаровой и модераторов. 

На все вопросы, поступившие к эфиру, будут даны ответы профильными ведомствами и специалистами. 

admhmao.ru

Чт, 07/07/2022 - 15:55

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