Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с жителями Сургута

- Русский
Губернатор Югры Наталья Комарова проведёт онлайн-встречу с жителями города Сургута. Прямой эфир пройдет 8 июля в 12:00 на персональных страницах главы региона: https://vk.com/nv_komarova, https://t.me/komarova_ugra, https://ok.ru/nv.komarova и официальном ресурсе Югры - https://vk.com/shtabugra.
Модераторами встречи выступят председатель комитета по социальному развитию молодежного парламента при Думе Югры Дмитрий Енин, психолог, фотограф и блогер Кристина Эйхман, молодёжный активист «Городских тепловых сетей» Татьяна Скородумова, блогер, общественный деятель Александра Важенина.
Свои вопросы и предложения можно оставить в комментариях к соответствующим постам на страницах социальных сетей Натальи Комаровой и модераторов.
На все вопросы, поступившие к эфиру, будут даны ответы профильными ведомствами и специалистами.