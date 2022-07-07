Гастрономический фестиваль «ОТ КАМКИ ДО КАМАКАНА»

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Гастрономический фестиваль «ОТ КАМКИ ДО КАМАКАНА»

Уважаемые друзья, муниципальное учреждение культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени Анатолия Николаевича Хомякова проводит ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОТ КАМКИ ДО КАМАКАНА».

Фестиваль состоится 27 августа 2022 года и проводится на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив и гранта Губернатора ХМАО-Югры.

Гастрономический фестиваль "От камки до камакана" - это уникальная возможность познакомить гостей и жителей Кондинского района с особенностями национальной кухни коренного населения Конды, и оценить разнообразие блюд народов Севера с других территорий Югры.

         В программе Фестиваля:

  • Приготовление блюд национальной кухни с демонстрацией приготовления;
  • Национальные соревнования;
  • Игровые площадки с национальными элементами;
  • Мастер классы по ремеслам и промыслам народов проживающих на территории Югры;
  • Выставка – презентация национальных костюмов с атрибутами представленной культуры;
  • Концерт художественного творчества.

Приглашаем принять участие в Фестивале. Организация проживания и питания,  расходы по организации мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни за счет принимающей стороны. Транспортные и командировочные расходы за счет отправляющей стороны.

Заявки на участие в Фестивале просим отправлять ответным письмом на адрес электронной почты: muzeumpolovinka@yandex.ru  до 31.07.2022 года. Положение здесь.

Контактное лицо – Татьяна Владимировна Хомякова, тел.8(34677) 54691

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Чт, 07/07/2022 - 16:43

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