Эксклюзивная эксурсия «Ароматы лета. Ягоды»

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Эксклюзивная эксурсия «Ароматы лета. Ягоды»

7 июля в Ханты-Мансийске и его окрестностях выдался жаркий солнечный день. И как было здорово, этот день провести на природе, чему мы очень благодарны музею Природы и Человека, который организовал загородную экскурсию под названием «Ароматы лета. Ягоды».

Все любят ягоды, вкус некоторых плодов надолго остаётся в памяти, а вот распознать ягодки в момент цветения не так-то и просто. Разобраться в этом нам помог настоящий профессионал, глава фермерского хозяйства Наталья Николаевна Чайникова. Всего в 20 километрах езды от Ханты-Мансийска находится её удивительная ягодная плантация «Юрты Чайниковых».  

Вот мы сегодня, небольшим составом экспедиции, и увидели высаженные ряды различных сортов северных ягод, кое-где уже появились ягодки, а где-то они ещё видны цветения. Сроки цветения и появление плодов диктуют у нас погодные условия.

Кроме всего увиденного, мы попробовали на вкус некоторые сорта клюквы, узнали полезные свойства морошки и костяники. Очень удивила нас каша из манной крупы, приготовленная с ягодой, а проявление утомляемости  как рукой сняло после ароматного травяного чая.

Потом сделали своими руками красивые сувениры из природного материала, собранного там же. Самые смелые поучаствовали в конкурсе разгадывания ягод по вкусу с закрытыми глазами. Победила в конкурсе Галина, которая не только ни разу не ошиблась, но и правильно разгадала и назвала сорта клюквы. Другим участникам тоже достались утешительные призы.

Вас ждут отличные эмоции, полезные советы и лайфхаки связанные с ягодами, ароматный чай и фото на память в живописных местах. Длительность экскурсии была рассчитана на 2-2,5 часа, но время пролетело так незаметно, что мы чуть было, не задержались дольше. Поездка удалась, на память остались яркие фотки на фоне живописного уголка природы.  

Тамара Мерова

Чт, 07/07/2022 - 17:38

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