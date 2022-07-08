Победитель «Лидеров России» из Югры рассказал Владимиру Путину о важных проектах в регионе

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Победитель «Лидеров России» из Югры рассказал Владимиру Путину о важных проектах в регионе

О начале строительства моста под Сургутом и других проектах Югры доложил президенту России Владимиру Путину 7 июля заместитель губернатора автономного округа Азат Ислаев. Он вместе с другими победителями четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» встретился с главой государства в Кремле.

«Буквально вчера мы официально запустили строительство масштабного инфраструктурного проекта – моста через реку Обь в районе города Сургут, который, в свою очередь, является частью перспективного федерального маршрута Северный широтный коридор Пермь – Томск. И здесь, позвольте поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за федеральную поддержку таких значимых проектов», – сказал Азат Ислаев.

У вице-губернатора завязался разговор с Владимиром Путиным. Президент поинтересовался, что Ислаев считает самым важным и наиболее интересным в субъекте на данный момент.

«Из интересного – транспортная реформа на речных перевозках, - поделился Ислаев. - У нас есть предприятие «Северречфлот». Это ведущее предприятие в России с самым большим количеством пассажиров по реке. С 2019 года мы системно обновляем пассажирский флот. В этом году получили новое судно – «Метеор» в Нижнем Новгороде, на днях получили в Зеленодольске в Республике Татарстан и до конца лета ещё один получим. Повышаем качество перевозок. Все удивляются, как это возможно в Ханты-Мансийске. Но у нас ещё межрегиональные перевозки, строительство, ЖКХ. Система работает, а пятилетние программы, которые принимаются на федеральном уровне, нас подстегивают. Не нужно изобретать велосипед, есть определённые шаблоны, и по ним нужно работать. Собираем команду людей готовых брать на себя ответственность и идти вперёд».

Владимир Путин пожелал Ислаеву успехов на этом пути.

Об Азате Ислаеве известно, что он родился в 1985 году в Перми. Окончил в Казани Академию управления ТИСБИ по специальности «Юриспруденция». Кроме того, окончил с отличием факультет государственного и муниципального управления РАНХиГС по специальности «Антикризисное управление», а также Московскую школу управления «Сколково» на программе подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России в соответствии с международным стандартом МPA.

В Казани занимался бизнесом, был депутатом городской Думы. В 2019 году переехал во Владивосток, где работал помощником губернатора Приморского края. В 2020 году получил назначение вице-мэром Владивостока. После победы в треке «Государственное управление» конкурса «Лидеры России» в марте 2022 года стал заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: курирует строительство, ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство.

Участниками встречи с Президентом России, председателем Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимиром Путиным стали 15 победителей четвёртого сезона конкурса «Лидеры России». Управленцы рассказали главе государства о своей профессиональной деятельности, общественных инициативах и проектах, а также о том, как флагманский конкурс платформы «Россия – страна возможностей» изменил их жизнь.

Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в мае 2022 года. Победителями стали 106 человек из 32 регионов России и трёх иностранных государств: ОАЭ, Казахстана и Эстонии. 

Суперфиналисты конкурса получили образовательный грант в размере 1 млн рублей, а победители – также возможность поработать с лучшими управленцами страны. 

informugra.ru

Пт, 08/07/2022 - 11:21

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