В деревне Русскинская начато строительство здания врачебной амбулатории

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В деревне Русскинская начато строительство здания врачебной амбулатории

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в деревне Русскинская Сургутского района начато строительство здания врачебной амбулатории с применением быстровозводимых модульных конструкций.

В настоящее время подрядной организацией подготовлено основание под будущее здание амбулатории, произведена укладка металлических конструкций для последующей заливки бетонной смесью.

«Введение в эксплуатацию современного и столь значимого объекта здравоохранения станет поистине знаковым событием для жителей национальной деревни Русскинская, позволит организовать оказание медицинской помощи в более комфортных условиях», - отмечает главный врач БУ «Федоровская городская больница» Евгений Хрушков.

Сдача объекта запланирована на декабрь 2022 года.

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.

 

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Пт, 08/07/2022 - 11:32

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