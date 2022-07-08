В деревне Русскинская начато строительство здания врачебной амбулатории

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В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в деревне Русскинская Сургутского района начато строительство здания врачебной амбулатории с применением быстровозводимых модульных конструкций.
В настоящее время подрядной организацией подготовлено основание под будущее здание амбулатории, произведена укладка металлических конструкций для последующей заливки бетонной смесью.
«Введение в эксплуатацию современного и столь значимого объекта здравоохранения станет поистине знаковым событием для жителей национальной деревни Русскинская, позволит организовать оказание медицинской помощи в более комфортных условиях», - отмечает главный врач БУ «Федоровская городская больница» Евгений Хрушков.
Сдача объекта запланирована на декабрь 2022 года.
Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счёт укрепления материально-технической базы в лечебных учреждениях и решения проблемы дефицита медицинских кадров.
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