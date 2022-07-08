Результаты научно-исследовательской работы «Музея Природы и Человека»

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7 июля на площадке РИЦ «Югра» прошла пресс-конференция на тему «Музей Природы и Человека. 90 лет в пути», на которой приняли участие Чечевин Глеб Борисович, директор Музея Природы и Человека, Белогай Оксана Ивановна, заместитель директора по научной работе, Собольникова Татьяна Николаевна, к.и.н., заведующая сектором по сохранению и использованию объектов культурного наследия отдела археологии, а также Родионова Алена Владимировна, директор АНО «Малая Родина».
Участники пресс-конференции рассказали о результатах научно-исследовательской работы «Музея Природы и Человека» о грантовой поддержке проектов реализуемых совместно с АНО «Малая Родина» «Легенды южных хантов: историко-краеведческое расследование» и «Музейная одиссея: маршрутами северных экспедиций».
В своем выступлении Глеб Борисович отметил: «Музей Природы и Человека – крупнейший музей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и уже скоро, 9 июля отмечает 90-летние. В мои 38 лет сказать такую фразу очень почётно, есть о чём говорить. «Музей Природы и Человека. 90 лет в пути» - не случайно мы взяли данную тему на брифинг, хотели бы говорить о полевых исследованиях, но безусловно нужно сказать и о первом человеке, который работал в музее – Иван Андреевич Шабалин, руководитель нашего музея. Ежегодно 1000 посетителей посещают музей. Палеонтология, современные экосистемы Западной Сибири, мифология коренных жителей, многовековая летопись Югры. Экспозиция создавалась в период с 2005 по 2007 годы. В течение года проводится более 30 выставок. Результат, который мы видим, представляем жителям и гостям – это полевые исследования, предметы, которые поступают в наш музей. Источники поступления разные – закупка, дар, целевая передача по результатам выставок от промышленных предприятий, а также жителей округа. В настоящее время действует выставка «Обские угры: Дом и Космос».
Важно сказать и о школе научных исследований, которая была заложена в музее в 50-е годы XX века первыми биологами и археологами музея».
Совместно музей сегодня с АНО «Малая Родина» осуществляет два важных проекта это «Легенды южных хантов: историко-краеведческое расследование» за счёт президентского гранта, реализуется на территориях Кондинского и Ханты-Мансийского районов, а также в Уватском районе Тюменской области. Второй проект «Музейная одиссея: маршрутами северных экспедиций» реализуется за счёт гранта Губернатора Югры.
Татьяна Собольникова рассказала о том, почему для проекта «Легенды южных хантов» для исследования была выбрана группа южных хантов: «Проект реализуется с 2022 года, проводили экспедиции на территории Нижней Конды, они имели научный интерес, так как эта территория не была обследована. Фиксировались предания конца XIX, начала XX века с богатырских городков. С 2017 года мы ежегодно с экспедицией выезжаем на данную территорию. В 2018 году был найден фольклорный богатырский город Карыпоспат-урдат-вош, задачей была фиксация, съёмка и постановка на учёт данных памятников, то, что попадает в сохранение наследия. Именно так и появился проект «Легенды южных хантов». Нам помогают местные жители. Проект живой, где сочетается наука и сохранение культурного наследия, привлечение и популяризация».
Алена Родионова также добавила про Нижнеиртышскую экспедицию и одну из уникальных находок: «Мы нашли потомка князя и городок, который расположен на территории Тюменской области в Уватском районе. Мы гордимся за проделанную работу, в настоящее время осуществляется работа по постановке на учёт найденного памятника».
Оксана Белогай сообщила о продолжении совместной и плодотворной работе с АНО «Малая Родина»: «Мы работаем с муниципальными образованиями, они помогают нам. Исследования проводятся в труднодоступных местах, где задействованы археологи, биологи, этнографы, историки и краеведы, выполняя свои задачи по направлениям».
9 июля в день рождения музея Глеб Борисович пригласил жителей и гостей города Ханты-Мансийска на запланированную программу, на которой стартуют 2 пешеходные экскурсии.
О проведении мероприятия информация доступна на сайте и в соцсетях «Музея Природы и Человека».
Оксана Албина