Борис Хохряков поздравил сотрудников Ханты-Мансийского окружного краеведческого музея

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Борис Хохряков поздравил сотрудников Ханты-Мансийского окружного краеведческого музея

Накануне юбилейной даты – 90-летия со дня создания – Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил всех ветеранов музея, всех действующих сотрудников учреждения с этой юбилейной датой.

«Почти век окружной краеведческий музей является хранителем замечательных историй, богатейших традиций, культурных и природных ценностей Югры. Здесь показана вся история нашей земли – от древних времен до наших дней, – отметил Борис Хохряков. – Никакие современные способы хранения информации не заменят музейных экспозиций, той, особой атмосферы сохраненного времени, в которую погружаются люди, оказавшиеся в этом удивительном храме времени и истории».

Спикер окружной Думы отметил, что очень символично свой юбилейный день рождения музей отмечает в Год культурного наследия, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. «Это еще одно подтверждение, что работа музеев, сохранение истории и бережное к ней отношение – в приоритете у руководства страны и Югры», – подчеркнул Борис Хохряков.  

Стоит отметить, что Ханты-Мансийский окружной краеведческий музей является старейшим в округе. 9 июля 1932 года вышло Постановление Президиума Уральского исполкома об организации музея, а 15 октября 1934 года – Постановление Президиума Остяко-Вогульского окрисполкома «О развертывании работы окружного музея», в котором созданию окружного музея придавалось большое «научно-политическое значение». 4 ноября 1936 года музей впервые открылся для посетителей. В музее работали Хиония Пухленкина, Аркадий Лоскутов и другие известные краеведы округа.

 

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

Пт, 08/07/2022 - 16:38

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