ЦУР Югры будет маркировать фейки

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ЦУР Югры будет маркировать фейки

Такие полномочия Центру управления регионом делегировало правительство Югры. Решение об этом принято на прошедшем под председательством губернатора округа Натальи Комаровой заседании.  Теперь ЦУР будет выявлять и маркировать недостоверную информацию в социальных сетях, мессенджерах, других интернет-сервисах, а также предупреждать пользователей о попытке распространения такой информации.

Глава региона отметила, что решение регионального правительства о наделении ЦУР Югры дополнительными функциями продиктовано участившимися фактами распространения фейков в информационном пространстве. «Мы предполагаем, что это решение позволит купировать распространение недостоверной информации на ранней стадии», – сказала Наталья Комарова.

Отметим, что в июне аналитиками фактчекингового проекта «Лапша» выявлено 222 уникальных фейка в социальных сетях, мессенджерах и даже федеральных СМИ. 36 % из них касались специальной военной операции. На втором месте – международные отношения – 16,6 % сообщений по этой теме, на третьем – внутренняя политика (12,2 %).

При этом с помощью Центра управления регионом в сети Интернет с начала года  выявлено и опровергнуто 20 региональных фейков.

admhmao.ru

Сб, 09/07/2022 - 18:19

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