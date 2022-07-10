Хантымансийцы оценили возможности «Метеора» нового поколения

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9 июля АО «Северречфлот» организовал речную экскурсию для хантымансийцев, чтобы дать возможность оценить преимущества нового судна - «Метеор-120Р». К горожанам присоединились депутат Государственной Думы РФ, Председатель Комитета по энергетике Павел Завальный, который в эти проводит встречи с избирателями в окружном центре, депутаты Думы города Ханты-Мансийска.
«Развитие современного комфортабельного речного транспорта – вопрос высокого качества жизни, к обеспечению которого мы стремимся. А также будет способствовать развитию внутреннего туризма», - считает Павел Завальный.
Судно на подводных крыльях проекта «Метеор-120Р» - построили в Центральном конструкторском бюро имени Ростислава Алексеева в Нижнем Новгороде. Судно было спущено на воду в августе 2021 года и прошло ходовые испытания на Оби. С мая осуществляет регулярные пассажирские перевозки.
По словам генерального директора АО «Северречфлот», депутата Думы Ханты-Мансийска Айрата Чумарина, новый «Метеор» развивать крейсерскую скорость 75 километров в час. Максимальная продолжительность рейса - восемь часов. Судно вмещает до 120 пассажиров. Кроме того, его отличают современные материалы корпуса, интегрированная система управления с применением искусственного интеллекта, которая обеспечивает безопасность судовождения.
Для комфорта пассажиров предусмотрены системы вентиляции и кондиционирования, дополнительная опция - теплый пол. В салоне установлены видеоэкраны.
В следующем году парк судов «Северречфлота» пополнится еще двумя современными судами, которые будут осуществлять рейсы по маршрутам Ханты-Мансийск – Березово и Ханты-Мансийск – Тобольск.