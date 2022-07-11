В Югре стартовала акция «Книги — Донбассу»

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В Югре стартовала акция «Книги — Донбассу»

«Единая Россия» инициировала сбор художественной литературы и детских книг для Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области

Акция проводится при содействии Библиотечной системы, Департамента образования и науки Югры, Гуманитарного Добровольческого Корпуса и Волонтеров Победы.

«Мы приглашаем всех неравнодушных жителей автономного округа принять участие в нашей акции.

Хотя печатные издания не входят в списки жизненно необходимых вещей, их нехватка сейчас ощущается очень остро. Библиотеки и школы освобожденных территорий Донбасса испытывают дефицит русскоязычной литературы, в том числе классических произведений и детской литературы», - рассказал руководитель Региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Югре Кирилл Медведев.  

Организаторы акции напоминают, что книги для маленьких детей Донбасса должны быть на русском языке с крупным шрифтом и яркими иллюстрациями.

Что касается художественной литературы для подростков, Министерством образования и науки Российской Федерации составлен: «Перечень 100 книг по истории, культуре и литературе народов России, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению». Руководствуемся им. Все книги должны быть в хорошем состоянии. 

Пункты сборов книг для жителей Донбасса открыты на площадках общественных приемных партии «Единая Россия» во всех муниципальных образованиях Югры. Их координаты и время работы Вы можете найти в партийных социальных сетях, местных СМИ.

Собранные книги будут доставлены в общий пункт сбора Гуманитарного Добровольческого Корпуса, находящегося в Сургуте.

Из Сургута, в соответствии соглашением о сотрудничестве между Ханты-Мансийским автономным округом и городом Макеевка в Донецкой Народной Республике, собранная литература будет направлена жителям города Макеевка централизованно.

Жители России, Донбасса, Херсона и Запорожья – народы с общей историей, культурой и ценностями. 

Сегодня важно вернуть людям Донбасса возможность жить, учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде. 

Необходимо восполнить ту пустоту, которая образовалась после изъятия нацистской властью на Украине из библиотек и школ книг на русском языке.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛНР, ДНР и на освобожденных территориях.

Пункты сбора художественной литературы в столице автономного округа городе Ханты-Мансийске расположены по адресу: 

улица Комсомольская-39, здание офиса Партии «Единая Россия», также литература принимается во всех библиотеках города.

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Пнд, 11/07/2022 - 09:22

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