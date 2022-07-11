Отделение реабилитации - курс на восстановление пациентов неврологического профиля и после полученных травм

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Отделение реабилитации - курс на восстановление пациентов неврологического профиля и после полученных травм

В перспективе – лечение граждан, страдающих артритами, артрозами и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отделение БУ «Няганская городская поликлиника» продолжает работу в рамках нацпроекта «Здравоохранение». 75 человек уже завершили курс назначенных процедур. Возможности – в течение года организация реабилитационных мероприятий и восстановление здоровья для более 350 няганцев. 

В числе пациентов - Сергей Караваев.  На слова благодарности в адрес специалистов Сергей Федорович не скупится. Здесь мужчину буквально поставили на ноги. «После процедур здоровье у меня улучшилось, я начал ходить, поднимать больную руку», – говорит собеседник.

В назначенное время пациенты приходят на массаж, физиолечение, лечебную физкультуру, в кабинет развития мелкой моторики. Здесь ведут прием врач-реабилитолог, медицинский психолог и специалист по социальной работе, который после болезни помогает адаптироваться в быту. «Мы видим положительный эффект в большинстве случаев лечения. Это и восстановление амплитуды движения в позвоночнике, уменьшение болевого синдрома, а также восстановление каких-то движений по самообслуживанию. Если трудоспособность после курса восстановлена, то человек выписывается, если нет – направляется на дальнейшее лечение к врачу-специалисту», - отмечает Алена Шульга, заведующая отделением реабилитации БУ «Няганская городская поликлиника».

 

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Пнд, 11/07/2022 - 11:12

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