Дума Югры с начала года приняла почти 70 законов

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Итоги работы окружного парламента за первое полугодие подвел председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Он напомнил, что с начала года состоялось пять заседаний, на которых принято 68 законов автономного округа и 211 постановлений.
«Больше всего — два десятка — это законы, которые касаются государственно-правового устройства: изменения в Устав округа, в законы о выборах, референдумах, в избирательную систему, органы исполнительной власти и местное самоуправление. Также внесены изменения в законы, которые касаются семьи, материнства, отцовства и детства, опеки и попечительства, жилья, труда и занятости, социального обеспечения, образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды и иные», — отметил Борис Хохряков.
Кроме того, депутаты Думы округа внесли три законодательные инициативы и обращения в органы власти федерального уровня — в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Напомним, заключительное перед летними депутатскими каникулами заседание состоялось 30 июня. На нем члены парламента утвердили итоги исполнения бюджета Югры за 2021 год.