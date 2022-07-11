Сотрудники Росгвардии приняли участие в съёмках учебного фильма по безопасности на промышленном объекте в Югре

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Представители Управления Росгвардии по ХМАО—Югре приняли участие в съёмках учебного фильма. Видеоматериал направлен на отработку алгоритма взаимодействия работников автотранспортного предприятия с представителями Росгвардии и другими ведомствами и будет транслироваться в качестве учебного материала для сотрудников одного из предприятий газовой промышленности.
Съемки производились в городе Белоярский. По сценарию вооружённый мужчина проник на охраняемый объект, на место происшествия оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и обезвредил преступника.
«С помощью обучающего видеоматериала отработаны механизмы взаимодействия служб, что позволит работникам предприятия своевременно реагировать на незаконное проникновение правонарушителей на охраняемый объект», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре