300 детей из Макеевки Донецкой Народной Республики приедут на оздоровление и отдых в Югру

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В течение июля и августа Ханты-Мансийский автономный округ примет 300 детей в возрасте от 7 до 14 лет из города Макеевка Донецкой Народной Республики. В рамках специально подготовленных программ дети, в числе которых - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, потерявшие кормильца, дети из семей в трудной жизненной ситуации, дети военнослужащих – смогут отдохнуть и получить услуги по медико-социальной реабилитации.
Прибытие детей на отдых и оздоровление в Югру – один из пунктов плана действий в развитие соглашения о сотрудничестве, которое было заключено Губернатором автономного округа Натальей Комаровой и главой администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики Владиславом Ключаровым 30 мая 2022 года.
Для прибывающих детей приготовлено все необходимое в нескольких социальных учреждениях и детских лагерях региона - в Сургуте, Ханты-Мансийске, Советском и Кондинском районах. В июле смены будут организованы в Сургутском многопрофильном реабилитационном центре, в Центре содействия семейному воспитанию в Ханты-Мансийске. В августе двери для детей из Макеевки откроет детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори» в Советском районе, здесь в эти даты будет проходит научно-техническая смена «Лаборатория Х». Также в рамках спортивной смены детей примет оздоровительно-образовательный центр «Юбилейный» в Кондинском районе.
Планируется, что первая смена начнет работу уже 20 июля. Каждая смена продлится 21 день, на протяжении всего периода с прибывшими детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники. Как рассказали в департаменте социального развития Югры, для данной категории детей подготовлена специальная программа пребывания, которая включает в себя комплекс услуг по оздоровлению, медико-социальной реабилитации, а также предложения по детскому досугу – экскурсии, занятия в кружках по интересам. При круглосуточной заботе профессиональных команд дети пройдут курс социальной реабилитации, предусматривающий сбалансированное питание по возрастам, психологическую диагностику и коррекцию, занятия по лечебной и адаптивной физической культуре, индивидуальное социальное сопровождение.
«Наша основная задача – помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье. Состояние здоровья каждого ребенка продиагностируют психологи, врачи, разработают индивидуальную программу оздоровления, при необходимости будет организовано углубленное лечение. Учреждения, которые примут детей, имеют необходимое медицинское, диагностическое и реабилитационное оборудование. Есть возможность организации широкого спектра физиотерапевтических процедур – массажа, бассейнов, ванн, лазерной и магнитной терапии. На протяжении смен мы будем взаимодействовать с медицинскими организациями округа, чтобы при необходимости ребенок мог получить лечение,» - обозначила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
По словам руководителя ведомства, особое внимание будет уделено досуговой программе. Каждый ребенок сможет найти занятие по своим увлечениям - будут предложены различные тематические занятия, художественные мастерские и мастер-классы, например, будут учить игре на музыкальных инструментах, также будут организованы концерты, конкурсы, культурные и спортивные мероприятия, подвижные игры.
«Каждый день отдыха и реабилитации будет расписан пошагово. Отдельное внимание мы уделим общению юных макеевцев со сверстниками из Югры. Наша задача сделать все возможное, чтобы дети вернулись домой в Макеевку отдохнувшими и окрепшими», - подчеркнула Тереза Пономарева.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве Югры и города Макеевки, заключенное в рамках рабочей поездки главы региона в ДНР, основано на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой. Документ предусматривает оказание Макеевке и ее жителям всесторонней помощи для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры, возвращения к мирному укладу жизни, реализацию инфраструктурных проектов на территории города, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, гуманитарную помощь. Также в документе зафиксирован взаимный интерес сторон к сотрудничеству и реализации совместных проектов и решений в сфере промышленности, АПК, развития предпринимательства, науки и образования, спорта, индустрии туризма, молодежной политики, культуры, добровольчества, охраны здоровья и социальной защиты населения.