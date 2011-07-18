В Югре состоялись захватывающие гонки на обласах-2022

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2 и 3 июля на площадках базы отдыха «Сказка» в Нефтеюганском районе состоялись долгожданные Международные соревнования на Кубок Губернатора Югры по гребле на обласах в рамках праздника Вит Хон хатл.
В соревнованиях приняло участие 19 команд — 165 этноспортсменов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также Сербии и Замбии.
По итогам соревнований победителями стали среди мужчин – представители Сургутского района Алексей Рускин и Виталий Покачев, среди женщин – Ксения Айваседа и Ирина Сухих из Нижневартовского района. Победители и призеры соревнований были награждены медалями, грамотами и денежными призами от партнеров и организаторов состязаний.
Отдельный блок мероприятий организован членами общественной организацией «Спасение Югры», при непосредственном участии президента общественной организации Людмилы Алфёровой.
Проведен конкурс на лучший выставочный проект, по итогам которого победителями были признаны выставочные проекты - традиционное хантыйское подворье Аганского межпоселенческого центра национальных промыслов и ремесел, научно-исследовательский проект «Чум в чуме» Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» и чум, представляющий материальную культуру юганских ханты, «IT – стойбище», представленное администрацией Нефтеюганского района.
Организовано представление аутентичного фольклора. Особой благодарности в представлении фольклора обских угров заслужили творческие самодеятельные коллективы «Шеэв ни», «Яшма», «Санки тувэт» (с.Варьёган), выступление Михаила Сопочина с танцем с платками и сольное исполнение Регины Горобец не оставило равнодушными членов жюри.
Участники мероприятия ознакомились с интерактивными площадками – выставка «Мир детства» (г.Пыть-Ях) и национальные игры «Нумас Юнт» (с.Теги).
В конкурсе традиционной кухни коренных малочисленных народов Югры победителями стали Аганский центр национальных промыслов и ремесел, государственный музей «Торум Маа», администрация Нефтеюганского района и НКО «Югорские россыпи» (с.п.Лемпино).
На торжественной церемонии закрытия подвели итоги специальных номинаций старейшина соревнований по гонкам на обласах Анатолий Кауртаев и президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алфёрова:
«Здравствуйте, добрые люди! Традиции народов Севера говорят о том, что если вы совершили какое-то благое дело и после обряда на пути домой идёт дождь — это к добру. Поэтому нас — коренных жителей, сегодняшний дождь не может свернуть с пути, по которому мы идём. Мы на пути сохранения традиций. Буквально, 15-20 лет назад на этих соревнованиях было всего 6 обласов, которые поочерёдно менялись, сегодня их более 60! Спасибо участникам за то, что они живут этим и чтят традиции наших народов. Пусть ваши жизненные обласа плывут по прямой и спокойной дороге».
Людмила Алфёрова вручила:
- медали «За верность Северу» Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Ольге Вороновой (Нефтеюганский район) и Оксане Галкиной (Нижневартовский район);
- медали «Признание» региональной общественной организации «Спасение Югры» Елене Ивановой (Нефтеюганский район) и Марине Айпиной (Нижневартовский район) за активную трудовую и общественную деятельность, ответственность и преданность идеалам родной земли, народных традиций.
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры