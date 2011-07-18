С начала сезона активности клещей за помощью обратились 803 человека, из них 97 детей

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С начала сезона активности клещей за помощью обратились 803 человека, из них 97 детей

Всем пострадавшим экстренно назначена профилактическая доза антибактериальных препаратов. С начала эпидемиологического сезона за медицинской помощью по поводу укуса клеща в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска обратились 803 человека, из них 97 детей. Среди пострадавших от клещей вакцинированы лишь 163 человека. В целях экстренной профилактики 329 пострадавшим был введен противоклещевой иммуноглобулин.

На сегодняшний день обследовано 696 насекомых. По результатам исследований 6 клещей – переносчики клещевого энцефалита, 270 – переносчики лайм-боррелиоза, 56 насекомых заражены эрлихиозом, 3 – анаплазмозом.

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Втр, 12/07/2022 - 14:13

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