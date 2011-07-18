Рентгенография помогла обнаружить в руке пациентки иглу 18-летней давности

- Русский
Почти год любое движение кисти причиняет Валентине мучительную боль, появляется покраснение, припухлость. Все это время женщина вместе со своим лечащим врачом пыталась найти причину недомогания. Она прошла консультации врачей-специалистов: ревматолога, хирурга, травматолога. «Я думала, это возрастное, все-таки я на пороге 73-летия. На бессмертие я не претендую, но все же хотелось бы подлечиться», - рассказывает пациентка.
Врач-терапевт участковый Елена Сумарокова БУ «Нижневартовская городская поликлиника» осматривая больную, решила пройти путь в поисках объективных факторов, вызывающих дискомфорт у Валентины, с самого простого исследования – рентгенографии. У доктора были подозрения на патологию сустава или костно-мышечной ткани. Её заинтересовал необычный характер боли. «Я обратила внимание, что ранее назначенное лечение не принесло видимого эффекта, лишь облегчение на короткий период. Жалобы моя подопечная продолжала предъявлять. Выяснилось даже, что беспокоить рука начала много раньше, в последний год боль усилилась. Тогда мы решили провести рентген-диагностику и посмотреть, так сказать, изнутри», - поделилась Елена Михайловна.
Причину боли в кисти левой руки пациентки раскрыли снимки из рентген-лаборатории. В мягких тканях врачи обнаружили… иглу. Она разломилась на несколько частей и закапсулировалась, именно поэтому пациентка долгое время не могла обнаружить у себя посторонний предмет. Как отмечают врачи-рентгенологи поликлиники №1, нередко на снимках обнаруживаются различные предметы в тканях обследуемых пациентов, но такой случай удивителен даже для них. «Игла залегает в мягких тканях, где не проходит никакой иннервации, никаких сосудистых сплетений. Просто она «удачно» легла и никак не нарушала функционирование руки пациентки, не мешала ей жить», – прокомментировал Сергей Вальтер, врач-рентгенолог городской поликлиники.
Выяснить, как игла попала в руку вартовчанки, достоверно не удалось. Как рассказала сама женщина, еще в 2004 году у неё произошел серьёзный перелом руки, вследствие чего потребовалось хирургическое вмешательство. Целых 18 (!) лет она не подозревала о «тайном соседстве». Сейчас ее ждет операция по извлечению инородного тела.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
Телеграм https://t.me/dzhmao