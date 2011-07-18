Единый День фольклора в Окружном Доме народного творчества отметят интерактивной программой

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18 июля в 11 часов в Окружном Доме народного творчества состоится Интерактивная программа «Мелодия журавля», посвященная празднованию Единого дня фольклора.
Все желающие смогут присоединиться к этой большой истории, посвященной нематериальному культурному наследию.
На интерактивной программе «Мелодия журавля» гости услышат известные произведения хантыйских и мансийских исполнителей-авторов Гришкина Артема Григорьевича, Косполова Эмиля Ивановича, Ангашупова Андрея Александровича.
Особенность фольклора проявляется не только в исполнительской традиции, но и передаче мастерства изготовления музыкальных инструментов.
О каждом таком инструменте на мероприятии расскажет руководитель Окружной школы мастеров по обучению игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов Алексей Рещиков.
Все желающие попробуют сыграть на музыкальных инструментах и создать настоящий «живой оркестр».
Единый День фольклора – новый общероссийский праздник, призванный показать многообразие культур и традиций народов нашей страны. Летнее время выбрано для празднования Единого Дня фольклора не случайно – это позволяет проводить тематические акции в парках и этнографических музеях, на природе, чтобы в полной мере показать жителям регионов России красоту народных традиций.
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