Единый День фольклора в Окружном Доме народного творчества отметят интерактивной программой

  • Русский
6+
Единый День фольклора в Окружном Доме народного творчества отметят интерактивной программой

18 июля в 11 часов в Окружном Доме народного творчества состоится Интерактивная программа «Мелодия журавля», посвященная празднованию Единого дня фольклора.

Все желающие смогут присоединиться к этой большой истории, посвященной нематериальному культурному наследию.

На интерактивной программе «Мелодия журавля» гости услышат известные произведения хантыйских и мансийских исполнителей-авторов Гришкина Артема Григорьевича, Косполова Эмиля Ивановича, Ангашупова Андрея Александровича.

Особенность фольклора проявляется не только в исполнительской традиции, но и передаче мастерства изготовления музыкальных инструментов.

О каждом таком инструменте на мероприятии расскажет руководитель Окружной школы мастеров по обучению игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов Алексей Рещиков.

Все желающие попробуют сыграть на музыкальных инструментах и создать настоящий «живой оркестр».

Единый День фольклора – новый общероссийский праздник, призванный показать многообразие культур и традиций народов нашей страны. Летнее время выбрано для празднования Единого Дня фольклора не случайно – это позволяет проводить тематические акции в парках и этнографических музеях, на природе, чтобы в полной мере показать жителям регионов России красоту народных традиций.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:

ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86

Одноклассники: https://ok.ru/profile/578361475297

6+
6+
Втр, 12/07/2022 - 14:17

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467) 33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКTLGRM

Обратная связь

Руководство

Директор, главный редактор: Динисламова С. С.
Тел. (3467) 33-36-82

Заместители директора:
Кондина Г. Р.
Тел. (3467) 33-22-72

Вах Н. И.
Тел. (3467) 33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467) 33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467) 33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.