От дегустации до гвоздестояния: после двухлетнего перерыва жители Ханты-Мансийска готовятся посетить шестой Пикник!

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При поддержке «Газпромнефть-Хантоса» и Администрации города Ханты-Мансийска уже совсем скоро, 16 июля на Иртышской Набережной состоится городской фестиваль «ПикникХМ».
«Весь город ждёт с нетерпением!», - пишут подписчики в официальной группе проекта ВКонтакте. Более 170 заявок поступило на участие в одном из самых масштабных мероприятий города. Разнообразие активностей на площадках поражает воображение.
Так, в Лектории можно будет посетить мастер-классы по составлению «Карты счастливой жизни», приготовлению лимонадов и правильной посадке микрозелени. Увидеть супрематическую инсталляцию на тему современного искусства XX века, посмотреть на Солнце в телескоп и разобрать интерьер по архетипам.
В Детской локации, помимо игр, спортивных активностей и вкусных угощений, пройдут мастер-классы по нейрогимнастике, рисованию 3D-ручкой, песочной арт-терапии, созданию линогравюры. Будет организован «Птичий рынок», на котором можно будет найти себе питомца.
В Аллее мастеров гости смогут не только приобрести понравившиеся изделия, но и побывать на мастер-классах по правополушарному рисованию, интуитивной живописи, созданию кукол-мотанок и других.
На Спортивной площадке запланированы турниры по Флэтболу и Стритболу, мастер-классы по фехтованию, аргентинскому танго, бачате и латино, много тренировок, хоббихорсинг и даже практика гвоздестояния.
В Аллее красоты и здоровья проведут консультации по макияжу, разбор косметички, демо-сессии массажа, диагностику осанки и возрастных изменений на лице.
В Саду 61°69° разместится мастерская по созданию личного цветочного аромата, пройдут мастер-классы по плетению цветочных венков и мини-панно из макраме, а на Зелёном свопе можно будет обменяться растениями.
На Фудкорте гости Пикника смогут не только вкусно подкрепиться, но и поучаствовать в
дегустации зеленых культур, чая и паштетов.
Музыкальное сопровождение и зрелищные выступления на Сцене обеспечат исполнители и коллективы Югры. Гостями станут – группа «Хороший вопрос» из Тюмени и группа «АЛЕХ» из Екатеринбурга. Также в этом году впервые у фестиваля будет хедлайнер. Для горожан споют свои хиты Илья Зудин, солист группы «Динамит» и Александр Староверов, солист группы «Метро».
Погода в этот день обещает быть по-настоящему летней, тёплой и солнечной, идеально подходящей для пикника. Так что берите с собой пледы, домашние лимонады и желание «менять настроение своего города»! Будем встречаться и обниматься 16 июля на Иртышской набережной с 12.00 до 18.00.
С любовью, команда #ПикникХМ
Полная программа и все подробности в группе Фестиваля – vk.com/piknikhm
Проект «ПикникХМ» реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
www.пикникхм.рф
https://vk.com/piknikhm