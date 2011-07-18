Салымские школьники приняли участие в раскопках в Священной Кедровой Роще

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Салымские школьники приняли участие в раскопках в Священной Кедровой Роще

Школьники Салымской СОШ№2 в июле приняли участие в работе археологической экспедиции в «Священной Кедровой Роще» в Салыме в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры.

Сотрудничество югорских археологов с салымской школой началось с минувшем учебном году в рамках проекта «Археологи — школьникам Югры».

Проект поддержан губернатором Югры Натальей Комаровой и направлен на внедрение в школьную программу по истории регионального компонента – истории и археологии Югры.

Салымская школа выбрана не случайно. Рядом с Салымом найдено первое в Югре стационарное поселение человека, возраст которого — 10 000 лет. А прямо в черте поселка расположено одно четырех достопримечательных мест Нефтеюганского района — Ансамбль «Священная Кедровая Роща». Этот комплекс на берегу озера Сырковый Сор объединяет самые богатые на территории Севера Западной Сибири захоронения вождей эпохи великого переселения народов и возникшее на этом месте в их честь святилище.

Но, как выяснилось на первом празднике Открытия археологического полевого сезона в 2019 году, жители поселка мало знают о памятниках, рядом с которыми живут, и о богатейшей истории Салымского края. Чтобы ликвидировать этот пробел в знаниях, и был задуман проект, целевой аудиторией которой стали школьники.

Почти ежедневно, если позволяла погода, ребята приходили на берег озера Сырковый Сор в Трудовой археологический лагерь и помогали ученым в ведении раскопок и подготовке к проектным работам по созданию музейного комплекса. Югорские археологи организовали для школьников образовательную программу с мастер-классами и лекциями. Теория чередовалась с практикой: после лекций о древней керамике и изучения технологии лепки из озерной глины, школьники работали на раскопе и находили фрагменты глиняных сосудов. А лекция о флоре и фауне Салымского края тут же была проиллюстрирована находками  костей животных, которых приносили в Святилище в жертву салымским богам. Знания по истории и биологии подкреплялись наглядными материалами.

Участие в работе экспедиции слало очередным этапом знакомства подрастающего поколения с историей своего края и формирования у югорской молодежи региональной идентичности. Возможно, кому-то из ребят трудовое археологическое лето поможет определиться и с будущей профессией.

Фотоальбомы

https://vk.com/album-166118552_284966715

https://vk.com/album-166118552_284988727

 

Дополнительная информация: +79119566140 — Анна Позднякова

АНО "Институт археологии Севера"

Втр, 12/07/2022 - 16:45

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