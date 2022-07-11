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Студента из Замбии вылечили в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска. В мае 2022 года в больницу обратился студент Югорского государственного университета из Замбии с жалобами на грыжевое выпячивание в области пупка. При осмотре хирургом установлен диагноз, требующий планового оперативного вмешательства. Пациенту были озвучены варианты лечения: отсроченное лечение на родине, либо возможность оперативного лечения в Ханты-Мансийске.
После того, как пациент взвесил все риски, им было принято решение не откладывать операцию на долгий срок, тем более что в медицинском учреждении вот уже более 15 лет функционирует Центр амбулаторной хирургии с дневным стационаром. Очевидным преимуществом Центра является получение качественной хирургической помощи на мировом уровне в комфортных условиях всего за 1 день! Стационар одного дня не только экономит время пациентов, но и стоимость лечения при таких условиях значительно привлекательнее, нежели на круглосуточном пребывании. Основное направление деятельности – минимально инвазивная хирургия: желчекаменной болезни, грыж передней брюшной стенки, сосудистых заболеваний, урологических, проктологических заболеваний.
Операция для иностранного гражданина прошла успешно, в этот же день он был отпущен домой с рекомендациями доктора. Спустя некоторое время после операции он рассказал: «Меня зовут Джо Мвале, я студент из Замбии, обучаюсь нефтегазовой инженерии в Ханты-Мансийске. У меня возникли трудности со здоровьем, мне пришлось обратиться в университет, чтобы мне помогли записаться на прием к врачу. Через некоторое время мне позвонили из больницы, пригласили на прием. Врач осмотрел и сказал, что мне нужна операция… Я был приятно удивлен тому, как быстро и качественно все было организовано. Я благодарен дирекции университета и студентам. Я благодарен врачам за выздоровление!».
Окружная клиническая больница Ханты-Мансийска – одна из пяти площадок в Югре, имеющая полномочия по продвижению медицинского туризма.
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