Благодаря новому оборудованию в районной больнице прошли обследование более 200 человек

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Благодаря новому оборудованию в районной больнице прошли обследование более 200 человек

В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение», в феврале этого года в Октябрьской районной больнице ввели в эксплуатацию новый видеогастроскоп «Pentax». Он подключается к самому передовому процессору, что позволяет проводить высокоточные эндоскопические исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Благодаря новому оборудованию в районной больнице прошли обследование уже свыше 200 человек. «Аппарат позволяет получать эндоскопические изображения высокого разрешения и четкости, что значительно улучшает диагностику ранних стадий не только воспалительных процессов, но и предраковых изменений слизистой оболочки верхних отделов желудочно-кишечного тракта», -отмечает врач-эндоскопист Ибрагим Ясаев.

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи за счет укрепления материально технической базы в лечебных учреждениях.

 

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Ср, 13/07/2022 - 12:10

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