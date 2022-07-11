Ко Дню ветеринарно-санитарной службы Росгвардии в Югре состоялись праздничные мероприятия

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К 315-й годовщине ветеринарно-санитарной службы Росгвардии, которая отмечается сегодня, в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре состоялся цикл мероприятий, посвященных юбилейной дате.
В сельском поселении Шапша, на базе детского-юношеского палаточного лагеря, фельдшер территориального управления прапорщик Виталий Щеглов рассказал ребятам про ветеринарно-санитарную и кинологическую службу ведомства, пояснив, как дрессировать четвероногих питомцев и ухаживать за ними.
Кроме этого, ко дню службы организованы встречи кинологов спецподразделений ОМОН «Сокол – Югра» и ОМОН «Стерх» с воспитанниками военно-патриотических лагерей в Нижневартовске и Сургуте.
«Ветеринарно-санитарное обеспечение Росгвардии – это отдельное направление со своей спецификой, в задачу которого входит своевременный уход за служебными животными, а также профильный надзор за качеством и безопасностью поступающего в войска продовольствия», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО –Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре