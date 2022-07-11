Ко Дню ветеринарно-санитарной службы Росгвардии в Югре состоялись праздничные мероприятия

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Ко Дню ветеринарно-санитарной службы Росгвардии в Югре состоялись праздничные мероприятия

К 315-й годовщине ветеринарно-санитарной службы Росгвардии, которая отмечается сегодня, в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре  состоялся цикл мероприятий, посвященных юбилейной дате. 

 В сельском поселении Шапша, на базе детского-юношеского палаточного лагеря, фельдшер территориального управления прапорщик Виталий Щеглов рассказал ребятам про ветеринарно-санитарную и кинологическую службу ведомства, пояснив, как дрессировать четвероногих питомцев и ухаживать за ними.  

Кроме этого, ко дню службы организованы встречи кинологов спецподразделений ОМОН «Сокол – Югра» и ОМОН «Стерх» с воспитанниками военно-патриотических лагерей в Нижневартовске и Сургуте. 

 «Ветеринарно-санитарное обеспечение Росгвардии – это отдельное направление со своей спецификой,  в задачу которого входит   своевременный   уход за служебными животными, а также  профильный надзор за качеством и безопасностью поступающего в войска продовольствия», - отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО –Югре полковник полиции Евгений Симаков. 

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Ср, 13/07/2022 - 12:17

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