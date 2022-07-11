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11 июля 2022 года завершился просмотр работ Международного фестиваля национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья».
В этом году в адрес организаторов поступило более 370 заявок из 49 субъектов Российской Федерации и 3 стран – Казахстана, Беларуси и Египта.
В этом году конкурсная комиссия оценивала работы в номинациях: хореография, вокал, инструментальное творчество, обрядовый, игровой фольклор.
Члены жюри оценивали историческую и культурную значимость представленных работ, соответствие их национальным традициям, уникальность репертуара и исполнительское мастерство участников.
Состав участников гала-концерта будет сформирован по результатам экспертного отбора заявленных конкурсных номеров и в соответствии с концепцией, разработанной главным режиссером гала-концерта.
Официальные приглашения творческим коллективам и отдельным исполнителям на участие в гала-концерте будут направлены организаторами фестиваля в период с августа по сентябрь 2022 года.
Более подробную информацию можно узнать по телефону: (3467) 33-30-37, 32-48-29, E-mail: hto@odntugra.ru.
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