День рыбака в Ванзевате

- Русский
- Хантыйский
Как и везде по России жители села Ванзевата Белоярского района в этом году отметили День рыбака конкурсом рыболовов. Конкурс организовали сотрудники МАУ ЦКиС «Созвездие» в селе Ванзевате.
Этот конкурс они проводят каждый год. В этот день жители села собрались у протоки Ай пусл. Пришли и стар и млад. О конкурсе рыбаков рассказала сотрудник Дома Культуры Нина Брусенцева:
– Данный конкурс рыболовов мы проводим каждый год на «День рыбака». В прошлом году у нас было поменьше народу. В этом году у нас ажиотаж, заявок поступило очень много. И маленькие детки очень любят рыбачить, и дети постарше, и взрослые. У нас имеется опытный рыбак – Анатолий Лаврищев. В прошлом году он самый первый и больше всех поймал рыбы.
По времени мы проводим час. Так как и дети участвуют. Час ловим, что поймали, то поймали. И там уже смотрим по номинациям.В номинации «Первый улов», кстати, уже есть победитель, сегодня самым первым поймал рыбу Алексей Молданов, ему 36 лет. Так же есть номинации «Большой улов», «Большая рыбка», «Молодой рыбак» и «Опытный рыбак». Ну и конечно за участие у нас всегда имеются поощрительные призы. Награждать будем на празднике 10 июля, чтобы все видели, что мы рыбаков чтим. И чтобы была в дальнейшем мотивация рыбачить на удочку. Это всё-таки азарт, даже мошкара никого не пугает. Кроме того, это развивает терпение и усидчивость, особенно это нужно детям.
Каждый год в конкурсе в номинации «Самый опытный рыбак» участвует Анатолий Лаврищев, сейчас ему 78 лет и на этот раз он стал победителем в этой номинации.
Самыми юными рыбаками оказались Костя Брусенцев и Артём Жаров, им по 9 лет.
Самая крупная рыбка оказалась у Виктора Хуланхова, 41 год.
Поздравляем всех рыбаков с прошедшим праздником! Хорошего им улова!
Надежда Вах
Вәщ тыӆӑщ 10-мит хӑтӆӑн Россия мўв ӆуваттыйн хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх мӑӊхӑтӆ постӑсы. Нуви сӑӊхум районӑн Ваньщавӑт кәртӑн тӑм хӑтӆ вўраӊӑн кәртӑӊ мир пӑта «Хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх» кӑсупсы ӆэщӑтсы.
Ай пусӆа ншн хўӆ веӆпӑсӆӑты айӆат па вәнӆат хуятӑт юхӑтсӑт. Тӑмӑщ кӑсупсы кәртӑӊ кўлупн рәпитты хуятӑт кашӑӊ оӆ вєрӑнтӆӑт. Тӑм вєр оӆӑӊӑн мӑнєма кўлупн рәпитты нє Нина Брусенцева путӑртӑс:
– Тӑмӑщ кӑсупсы мўӊ кашӑӊ оӆ Хўӆ веӆпӑсӆӑты ёх хӑтӆ пурайн ӆэщтыйӆӆўв. Тәняӆ шимӑӆшӑк хуят вәс, тӑм пўш аршӑк хуят юхтӑс. Ай па вәншак няврємӑт, вәнӆата вум ёх кӑсӆӑт. Кашӑӊ оӆ Анатолий Лаврищев юхтыйӆ, ӆўв тәняӆ мєт сыры па мєт ар хўӆ катӆӑс. Иса кӑсупсэв щоскєм мӑнӆ. Ёхӆўв вет щирн кӑсӆӑт, щит «Мєт вәнӆат хуят», «Мєт айӆат хуят», «Мєт оӆӑӊ веӆпас», «Мєт вән хўӆ», «Мєт вән веӆпас». Щӑӆта мӑӊхӑтӆ постӑты пурайн нух питум ёхӆўв мойӆупсыйн мойӆӑӆӆўв. Ӆәӆн па пўш ӆыв па тӑмӑщ кӑсупсыя ат юхӑтсӑт па йиӆуп хуятӑт тӑм вєра ат пиӆтӑщсӑт.
Тӑм пўш мєт уяӊ Алексей Молданов (36 тӑӆ) вәс, ӆўв мєт оӆӑӊ па мєт ар хўӆ катӆӑс. Костя Брусенцев па Артём Жаров – мєт айӆат рыпакӊӑн, ӆын 9 тӑӆа тәп йисӊӑн.
Анатолий Лаврищев тәняӆ оӆ иты «Мєт вәнӆат хуят» щирн нух питӑс. Мєт вән хўӆ Виктор Хуланхов (41 оӆ) ёша павтӑс.
Кашӑӊ хўӆ веӆпӑсӆӑты хуята вән вўща ясӑӊ китӆўв. Тӑӆаӊа, уяӊа вәӆаты, ар хўӆ хоӆпа па нша ат питӆ!
Надежда Вах