«Вдохновлять. Развивать. Действовать»: стартовала регистрация на X Всероссийский Форум Рабочей Молодёжи 2022

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12 июля открылась регистрация на X Всероссийский Форум Рабочей Молодёжи 2022, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 30 сентября по 2 октября. К участию приглашаются сотрудники предприятий, студенты СПО и молодые специалисты в возрасте от 18 до 35 лет.
Основная цель Форума - создание и популяризация молодёжных сообществ в регионах России на предприятиях и повышение компетенций рабочей молодёжи в сфере карьерного и личностного развития.
«Востребованность молодых специалистов на рынке труда, процент трудоустройства, а также уровень безработицы среди молодёжи являются ключевыми показателями реализации молодёжной политики в стране. Важно создавать комфортные условия, чтобы у молодых людей была возможность развивать свои профессиональные компетенции, чтобы их вдохновляла работа на предприятиях, и происходила активная мобилизация лидерских качеств. Форум поможет включить молодых специалистов в развитие молодёжного движения в различных регионах России и его реализация на своих предприятиях», — отметил руководитель трека Росмолодёжь.Карьера Алексей Рвачёв.
В архитектуру программы Форума входят следующие треки: связь и IT, инженеры, химики+медики+ЗОЖ, туризм, сельское хозяйство, транспорт/логистика и строительство. Также в рамках мероприятия эксперты совместно с участниками будут разрабатывать проекты по пяти направлениям: «Кадровый резерв: рост внутри компании», «Внутреннее предпринимательство», «Культурные проекты», «Волонтёрство на предприятии», «Профориентация: привлечение и развитие молодёжи в компании». Для участников здесь пройдут лекции, мастер-классы и панельные дискуссии, где спикеры расскажут о создании молодёжных сообществ на предприятиях. Участники образовательной программы смогут применить методологию и практики построения сообществ у себя на предприятиях и в организациях.
В рамках мероприятия предусмотрен грантовый конкурс на реализацию собственного проекта. Чтобы стать его победителем, участнику предстоит защитить свою работу перед экспертами.
Форум Рабочей Молодёжи - это старт совершенно нового процесса формирования разнообразных тематических комьюнити и общероссийского сообщества молодых специалистов в целом. На площадке мероприятия участники и спикеры смогут обсудить проблемы рабочей молодёжи и сформируют план работы сообществ молодых специалистов.
По итогам мероприятия разработанные проекты участников будут реализовываться в регионах. Кроме того, созданное федеральное комьюнити молодых специалистов позволит тиражировать успешные практики по всей стране.
Организаторами мероприятия выступают трек Федерального агентства по делам молодёжи Росмолодёжь.Карьера и Министерство образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области.
Форум Рабочей Молодёжи – масштабная коммуникационная площадка для синергии усилий молодёжи и представителей госсектора и бизнеса, которая позволит повысить престиж рабочих профессий в молодёжной среде, а также поможет раскрыть потенциал молодых специалистов для их самореализации в интересах экономического, гражданского и культурного развития России.
Приём заявок продлится до 30 августа 2022 года, необходима предварительная регистрация на АИС «Молодёжь России»: ссылка
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