Борис Хохряков награжден Почетной грамотой Президента РФ

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Депутаты и аппарат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поздравляют Председателя Думы Бориса Хохрякова с высокой наградой – Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
Награждение состоялось в Москве, в Кремле. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
«Для меня это большая честь и высокая оценка моего труда, – отметил Борис Хохряков. – Благодарен и продолжаю работать на благо Югры и России».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры