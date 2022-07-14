Борис Хохряков награжден Почетной грамотой Президента РФ

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Борис Хохряков награжден Почетной грамотой Президента РФ

Депутаты и аппарат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поздравляют Председателя Думы Бориса Хохрякова с высокой наградой – Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Награждение состоялось в Москве, в Кремле. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Для меня это большая честь и высокая оценка моего труда, – отметил Борис Хохряков. – Благодарен и продолжаю работать на благо Югры и России».

 

Пресс-секретарь Председателя Думы Югры

Чт, 14/07/2022 - 11:32

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