Ванзеватской библиотеке – 65 лет!

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В каждом городе или селе есть библиотека, куда приходят и взрослые, и дети, чтобы прикоснуться к таинственному миру книг. Без библиотеки невозможно представить сохранение исторического и культурного наследия народов. Есть своя библиотека и в селе Ванзевате Белоярского района. В этом году нашей родной Ванзеватской библиотеке исполнилось 65 лет.
Первые записи в инвентарной книге библиотеки датируются 1957 годом. Книги тогда выдавал Валентин Викторович Филиппов, он был заведующим клубом. Затем с 1962 по 1977 годы библиотекарем работала Зоя Ивановна Лукичева. Она проводила большую общественную работу, была депутатом райсовета, добивалась выделения дополнительных средств на приобретение книг. И дети, и взрослые очень уважали её и любили, она могла найти подход к каждому читателю. Ванзеватцы старшего поколения до сих пор вспоминают о ней с большой теплотой. Зоя Ивановна проводила различные мероприятия и для детей, и для взрослых. Мы почти всё своё свободное время находились в библиотеке. Лично мне было интересно быть там, переходить от стеллажа к стеллажу, перебирать книги. Тогда во мне и я думаю, что у многих детей, заложили любовь к чтению и к книгам.
(З.И. Лукичёва и Н.К. Молданова. Фото из семейного архива)
С 1979 по февраль 2021 года в библиотеке работала Нина Васильевна Шабаршина (Молданова) – высококвалифицированный специалист, неутомимый исследователь. Она коренная жительница села Ванзевата. Нина Васильевна очень много сделала для развития библиотеки, для сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера. При её непосредственном участии, благодаря долгой и кропотливой работе, в библиотеке был создан минимузей и реализованы многочисленные краеведческие проекты. С 1989 года она является внештатным сотрудником газеты «Ханты Ясанг». В газете печатались статьи о жителях села Ванзевата, о культуре народа ханты, о ветеранах войны и труда, о тружениках тыла, о детях войны. С 1995 года Нина Васильевна вела клуб «Юный краевед», творческие работы детей, которые занимались в клубе, участвовали в международных, федеральных, региональных, районных конкурсах, публиковались в сборниках, в местных и окружных газетах.
С 2021 года в библиотеку пришла работать Татьяна Андреевна Молданова (Канева), она родом из Казыма. Надеюсь, что традиции библиотеки будут продолжаться и библиотека останется для жителей села тем местом, куда хочется приходить, где можно узнать историю села, историю её жителей, культуру коренных народов, но и конечно, узнавать что-то новое, открывать для себя новые имена и новые книги.
На праздник поздравить библиотеку с 65-летним юбилеем приехали глава Белоярского района Сергей Петрович Маненков, сенатор РФ от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Вячеславович Новьюхов и другие гости.
Глава района поздравил сотрудников библиотеки и читателей с юбилеем:
– Библиотеке Ванзевата в этом году исполнилось 65 лет. Мне очень приятно, что мы сегодня открываем мероприятие здесь в библиотеке. А самое главное, что сегодня на празднике присутствуют самые дорогие, что на этом свете есть, это дети. У меня спрашивают гости нашего района, сколько у вас внуков. Я говорю, что в границах Белоярского района у меня проживает 7 тысяч внуков. Очень рад встретиться с внучками и внуками, проживающими в Ванзевате. Я поздравляю жителей Ванзевата с юбилеем библиотеки, и, несмотря на то, что у вас в библиотеке 9 тысяч экземпляров книг, я вам дарю сертификат на 50 тысяч рублей. Покупайте всё, что хотите из книг. Я думаю, что раз главными героями сегодняшнего праздника являются дети, поэтому надо купить детские книги и игрушки. Чтобы ванзеватские дети могли заниматься не хуже, чем дети из других городов и поселений. Хочу сказать о Нине Васильевне, знаю её столько, сколько знаю Ванзеват. Она всю жизнь отдала библиотеке, недавно ушла на заслуженный отдых. Мы гордимся такими людьми, как Нина Васильевна. Я преклоняюсь перед вашим поколением. Можно говорить о Вас, можно говорить про Ледковых, можно говорить про Балашовых. Мы вами гордимся!
Затем наградили волонтёров и самых активных читателей библиотеки. «Самый юный читатель» – Анна Молданова, «Самый мудрый читатель» – Нина Васильевна Шабаршина, «Самая читающая семья» – семья Брусенцевых, «Волонтёр культуры» –Полякова Светлана Михайловна. Победителем сразу в двух номинациях «Лидер чтения» и «Самый активный читатель» стала Марина Ильинична Кондина, она прочитала более 200 тысяч книг.
Так же библиотеку с юбилеем поздравили сотрудники «Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и редакции детского журнала на хантыйском языке «Хатлые» - «Солнышко».
Надежда Вах
Мўӊ мўвев ӆуваттыйн кашӑӊ вошн па кәртӑн киника ӆўӊӑтты хот вәӆ. Щив вәнӆат па айӆат ёх ӊхӆӑт, ӆәӆн нєпекӑт эвӑӆт муӆты әмӑщ па м ут уша павӑтты. Щимӑщ хотӑтн арсыр мирӑт культура, йис вєрӑт, еӆӆы питты щирӑт уша вєрты рӑхӆ. Нуви сӑӊхум районӑн Ваньщавӑт кәртӑн ищи киника ӆўӊӑтты хот вәӆ. Тӑм оӆ кәртӑӊ библиотека тӑхи 65 оӆ постӑсы.
Мєт оӆӑӊ пўш киникайт 1957-мит оӆн кәртӑӊ мира ӆўӊӑтты мӑты питсыйт. Щи пурайн кўлуп кәща хәя Валентин Викторович Филиппов вәс па ӆўв ӆўӊӑтты нєпекӑт кәртӑӊ хуятӑта мийӆяс.
Щӑӆта 1962-мит оӆ вўш эвӑӆт щив Зоя Ивановна Лукичёва рәпитты павӑтсы. Ӆўв 1977-мит оӆ вәнты щӑта рәпитӑс. Зоя Ивановна кәртӑӊ мирн иса вәйтсы па сӑмӑӊа тӑйсы. Ӆўв вән оса рәпата тәс, райсовет депутата вәс, ӆўӊӑтты нєпекӑт ӆәтты пӑта муӆтас вух хоӆумтыӆӑс. Мўӊ ая вәӆмєвн ванкутӆы библиотека хота ӊхсўв, щӑта хўв мӑр омӑссўв, киникайт, журналӑт вантсўв. Щи пура вўш эвӑӆт киника ӆўӊӑтты вєр сӑмӑӊа тӑйӆэв. Ӆўв кәртӑӊ ёхӆўв пӑта арсыр әмӑщ вєрӑт ӆэщӑтыӆӑс. Ӆыв Зоя Ивановна тӑм вәнты м па хошум ясӑӊӑн нәмӑӆмийӆэӆ.
Щи пийн 1979-мит оӆ вўш эвӑӆт па тәнӆуп тыӆӑщ 2021-мит оӆ вәнты киника ӆўӊӑтты хотн Нина Васильевна Шабаршина рәпитты питӑс. Ӆўв Ваньщавӑт кәртӑн сєма питӑс па єнмӑс, ар мосты ут рәпатайӆ щирн вєрӑс. Кәртӑӊ ёхӆаӆ, сыр-сыр йис вєрӑт оӆӑӊӑн айт ӑктӑс па хӑншӑс. Киника ӆўӊӑтты хотн ай музей тӑхи ӆэщӑтӑс. 1989-мит оӆ вўш эвӑӆт «Хӑнты ясӑӊ» газетая хӑншты питӑс па кәртӑӆ па тӑта вәӆты хӑннєхуятӑт оӆӑӊӑн ванкутӆты щив айт китыӆӑс. Няврємӑт пиӆа «Юный краевед» нємпи вәнӆтӑты тӑхи ӆэщӑтӑс. Ӆыв хотӑӊ ёхӆаӆ, Вуӆаӊ ӆаӆьн ӆаӆясум хуятӑт, щи пурайн тарма рәпитум мир па па арсыр мосты па әмӑщ вєрӑт оӆӑӊӑн уша вєрсӑт па хӑншсӑт. Ӛхӑт щи хӑншум утӆаӆ арсыр кӑсупсэта китыйӆсӑӆаӆ па ишӑк нєпекӑт па мойӆупсэт ёша павтыйӆсӑт. Тӑм вуӆаӊ па мосты вєр пӑта Нина Васильевная вән пәмащипа ясӑӊ лупты мосӆ. Тәса тўвум рәпатайӆ пӑта Нина Васильевна сыр-сыр мойӆупсэтн па вуӆаӊ ишӑк нєпекӑтн мойӆӑсы.
2021-мит оӆн киника ӆўӊӑтты хота Татьяна Андреевна Молданова (Канева) рәпитты юхтӑс. Ӆўв Касум нє, тӑта ики вєрӑс па Ваньщавӑт кәртӑн вәӆты питсӑӊӑн. Ма нәмӑсӆум, хуты ӆўв сыры рәпитты нєӊӆаӆ иты рәпатайӆ туӊщирӑӊа па тәса тәты питӆӑӆэ. Кәртӑӊ мир ищиты киника ӆўӊӑтты хота ӊхты питӆӑт, ӆәӆн муӆты йиӆуп щирӑт уша вєрты па йиӆуп киникайт ӆўӊӑтты.
мӑӊхӑтӆа Нуви сӑӊхум вош эвӑӆт район кәща хә Сергей Петрович Маненков, округев эвӑӆт Россия мўв сенатор хә Александр Вячеславович Новьюхов па па мойӊ хуятӑт юхӑтсӑт.
С.П. Маненков библиотека 65 тӑӆа вум пӑта м вўща ясӊӑт лупӑс:
– Тӑм оӆ нын киника ӆўӊӑтты хотн 65 оӆа йис. Мӑнєма тӑта әмӑщ щи вєр пӑта нынана вўща ясӊӑт лупты. Па мєт әмӑщ, хуты мӑӊхӑтӆа ар няврєм юхтӑс. Хән ма итәх пурайн иньщӑсӆыюм, муй арат ма хиӆы тӑйӆум, ма иса пурайн путӑртӆум, хуты Нуви сӑӊхум районӑн ма ӆапӑт щурӑс хиӆы тӑйӆум. Тӑмхӑтӆ ма Ваньщавӑт кәртӑн вәӆты хиӆыӆам пиӆа вәйтантсум. Нын нєпекӑт ӆўӊӑтты хотана 50 щурӑс вух мойӆӑӆум па щи вухӑтн няврємӑт пӑта киникайт па юнтупсэт ӆәтаты. Ӆәӆн ӆыв вошӑтн па вән кәртӑтн вәӆты няврємӑт иты м нєпекӑт ат ӆўӊӑтсӑт па тӑм йис юнтупсэтн ат юнтсӑт. Нина Васильевна Шабаршина оӆӑӊӑн лупты ки, ма ӆўвеӆ хўвн вәйтӆєм, щи вўш эвӑӆт, хән тӑм мўва оӆӑӊ пўш юхтыйӆсум. Ӆўв вәӆупсэӆ хўват иса тӑта рәпитӑс, тӑм ванӑн рўтьщӑты мӑнӑс. Щимӑщ хӑннєхуятӑт оӆӑӊӑн нәмты мосӆ.
Щӑӆта мєт ар киника ӆўӊӑтты па библиотекая нётты хуятӑт мойӆӑсыйт. «Мєт ай ӆўӊӑтты хуят» - Анна Молданова эвие питӑс. «Мєт мутраяӊ ӆўӊӑтты хуят» нємн Нина Васильевна Шабаршина павӑтсы. «Мєт ар киника ӆўӊӑтты хоттєӆ ёх» нємн Брусенцевӑт хотӑӊ хуятӑт кантсыйт. «Культура вєра нётты хуят» нємн Светлана Михайловна Полякова мӑсы. Марина Ильинична Кондина кӑт нєм щирн нух питӑс, щит «Мєт ар киника ӆўӊтум хуят» па «Мєт апрӑӊ ӆўӊӑтты хуят».
Ищиты библиотека хущи рәпитум па рәпитты хуятӑт па киникайт ӆўӊӑтты мир мӑӊхӑтӆ пиӆа мўӊ «Ханты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайӊӑӆўв эвӑӆт па няврємӑт пӑта хӑнты ясӑӊӑн єтты «Хӑтӆые» нєпек эвӑӆт вўща ясӑӊӑн китсыйт па путӑртсыйт.
Путӑр хӑншӑс: Надежда Вах