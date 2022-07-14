Катер с красным крестом на борту

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Катер с красным крестом на борту

Речной катер теперь есть на вооружении Октябрьской районной больницы, благодаря водному транспорту врачи принимают пациентов даже в самых труднодоступных населенных пунктах муниципального образования.

Он был приобретен в прошлом году за счет окружных средств. Быстроходный транспорт отечественного производства предназначен для перевозки пациентов, доставки медицинского оборудования и медикаментов. 

Помимо этого, с помощью катера осуществляется выездная работа медицинских специалистов для выполнения диагностических исследований, оказания узкоспециализированной медицинской помощи, проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения, проживающего на территории Октябрьского района.

 

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Чт, 14/07/2022 - 16:50

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