Катер с красным крестом на борту

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Речной катер теперь есть на вооружении Октябрьской районной больницы, благодаря водному транспорту врачи принимают пациентов даже в самых труднодоступных населенных пунктах муниципального образования.
Он был приобретен в прошлом году за счет окружных средств. Быстроходный транспорт отечественного производства предназначен для перевозки пациентов, доставки медицинского оборудования и медикаментов.
Помимо этого, с помощью катера осуществляется выездная работа медицинских специалистов для выполнения диагностических исследований, оказания узкоспециализированной медицинской помощи, проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого и детского населения, проживающего на территории Октябрьского района.
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