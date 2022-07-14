Больше тысячи высокотехнологичных операций проведено за 6 месяцев в клинической больнице

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Больше тысячи высокотехнологичных операций проведено за 6 месяцев в клинической больнице

Сегодня Нижневартовская окружная клиническая больница - центр высокотехнологичной медицинской помощи в котором оказывается помощь населению не только Восточной медицинской зоны Югры, но и жителям других городов России. Больше тысячи высокотехнологичных операций провели за шесть месяцев 2022 года. Развиваются и внедряются новые виды высокотехнологичных вмешательств. Например, увеличилось количество проведенных операций по направлениям: сердечно-сосудистая хирургия – операции на магистральных сосудах, стентирование коронарных артерий; травматология – протезирование плюснефалангового сустава, реконструкция плечевого сустава, тотальное протезирование коленного сустава; абдоминальная хирургия – операции на органах брюшной полости.

 «Несмотря на пандемию коронавируса, за два года нам удалось нарастить количество хирургических вмешательств. Например, за шесть месяцев 2021 года была выполнена 941 высокотехнологичная операция, а за 2022 год уже 1128», - подчеркивает Андрей Брюхов, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности. Также Андрей Николаевич отметил, что клиника продолжит работу по улучшению качества оказываемой высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи для населения. Специалисты будут совершенствовать и внедрять в практику новейшие методы диагностики и лечения.

 

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Чт, 14/07/2022 - 16:51

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