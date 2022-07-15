В Югре проходят военно-патриотические мероприятия со школьниками и молодыми специалистами Росгвардии

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В Югре проходят военно-патриотические мероприятия со школьниками и молодыми специалистами Росгвардии

В Югре Росгвардия  проводит цикл  военно-патриотических мероприятий со школьниками и молодыми специалистами ведомства.

На торжественном закрытии одной из смен на базе детского-юношеского палаточного лагеря «Спецназ. Дети» в сельском поселении Шапша представитель Управления Росгвардии по ХМАО – Югре прапорщик Евгений Федориненко рассказал ребятам про работу в ведомстве,   о сложной профессии связиста, а также принял участие в веселых стартах с ребятами.  

      

В Нижневартовске председатель региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство» Евгений Горчаков встретился с молодыми специалистами отдела вневедомственной охраны Росгвардии, где рассказал о своей службе в спецподразделении  ОМОН «Сокол-Югра», о том, как стал ветераном боевых действии, пройдя через службу в «горячих точках» на Северном Кавказе в 90-х и 2000-х годах.      

«Росгвардейцы и ветераны ведомства с максимальной самоотдачей участвуют в военно-патриотических мероприятиях, проводимых на территории региона, проводя познавательные встречи, уроки информирования и участвуя в спортивных состязаниях со школьниками. Тем самым сотрудники ведомства на своем примере показывают подрастающему поколению об активной жизненной позиции, пропагандируя здоровый образ жизни», ­– отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО – Югре

Пт, 15/07/2022 - 10:25

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