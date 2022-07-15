В июле кратно возрастает количество обращений к врачам с жалобами на аллергию

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В июле кратно возрастает количество обращений к врачам с жалобами на аллергию

Она возникает от солнечных лучей – так называемая фотосенсибилизация организма. Пациенты БУ «Няганская городская поликлиника» получают рекомендации по предупреждению опасных состояний. Аллергия на жару проявляется у человека при повышении температуры воздуха.  Как правило, у больного краснеет лицо, руки, шея, грудь, спина. При этом части тела покрываются множеством пятнышек и мелких волдырей, которые причиняют нестерпимый зуд. Когда человек попадает в прохладу, спустя 20-30 минут неприятные ощущения исчезают.  Такая реакция организма называется «тепловая крапивница». Чтобы облегчить свое состояние, нужно окунуться в прохладную воду. Это может быть море, душ, бассейн и так далее.

«Признаки аллергии на ультрафиолет – такие же, как при аллергии на жару: краснота кожи и зуд. Все эти неприятные симптомы проходят после того, как больной отправляется в тень. Следовательно, чтобы избежать неприятных симптомов, лучше проводить отпуск там, где не очень жарко и даже дождливо. Однако если вы проживаете в жаркой местности или по каким-то причинам вынуждены там находиться, соблюдайте меры предосторожности. Например, укрывайтесь от солнца под зонтиком, посещайте пляж ранним утром или близко к закату. Желательно как можно реже выходить на улицу, если там жарко», - объясняет Светлана Шахназарова, врач-дерматолог Няганской городской поликлиники.

 

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Пт, 15/07/2022 - 10:35

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